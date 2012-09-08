Maliye Bakanı: Seçim ekonomisi uygulamayacağız

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2013 bütçesini ve orta vadeli programı seçimle bağlantılı olarak yapmadıklarını belirterek, "Seçimlerin iş alemine, ekonomiye yansımasını minimum seviyede tutmamız lazım. Seçim ekonomisi uygulamayacağız" dedi.



Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul Ritz Carlton Otel'de düzenlenen Türkiye İş adamları ve Sanayiciler Konfederasyonu'nun (TUSKON) yönetim kurulu toplantısına katıldı.

Toplantı sonrası basına bilgi veren Bakan Şimşek, reel sektör aktörleriyle, işi sahada yapan iş adamlarıyla bir araya gelip, birinci elden gözlemlerini dinlemenin kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Şimşek, ''Biz kendilerine çok önem veriyoruz. TUSKON, Türkiye'nin dünyaya açılmasında, yatırımların gelişmesine öncü olmuş bir STK'dır, çalışmalarını yakından takip ediyoruz'' şeklinde konuştu.



Altyapıya 30 milyar lira



Türkiye'de altyapının geliştirilmesine öncelik verdiklerini belirten Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Karayolları ve havayollarında son 10 yılda Türkiye inanılmaz bir mesafe katetti. 30 milyar TL'ye yakın yatırım yapıldı devlet eliyle. İnsana, altyapıya ve Ar-Ge'ye yapılan yatırımları önemsiyoruz. Bu yatırımlara kaynak ayırmaya devam edeceğiz" dedi.

2013 bütçesini ve Orta Vadeli Programı seçimle bağlantılı olarak yapmadıklarını dile getiren Şimşek, "Seçimlerin iş alemine, ekonomiye yansımasını minimum seviyede tutmamız lazım. Seçim ekonomisi uygulamayacağız. Çünkü bu tür yakalaşımlar geçmişte Türkiye'ye çok faydalı olmadı" ifadesini kullandı.



Mali disiplinden taviz yok



Mali diplinin önemine vurgu yapan Maliye Bakanı Şimşek, ''Mali disiplin olursa ülkemizin kaynakları milletimize hizmet olarak gider. Mali disiplinde eğer zemin kaybedersek, geçmişte olduğu gibi milletten topladığımız faize gider'' dedi.