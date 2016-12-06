Maliye Bakanı: Parasını Türkiye'ye getirene hiçbir soru sormayacağız, ceza yok

Maliye Bakanı Naci Ağbal EKK'da alınan kararların hızla hayata geçirileceğini belirterek Varlık Barışı hakkında "Yurt dışından varlığını Türkiye'ye getiren vatandaşlar için hiçbir soruşturma, araştırma olmayacak" dedi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal Bloomberg HT'nin sorularını yanıtladı. Varlık Barışı'na dair açıklama yapan Ağbal konuya dair, "Geçmişe doğru hiçbir soru sormayacağız, vatandaş varlığını getirdiği anda diyoruz ki 'bu para size aittir', hiçbir soruşturma araştırma yok. Yeter ki bunu kayda alın" ifadesini kullandı.

Finans sistemi içinde yurtdışında vatandaşa ait önemli bir varlık olduğunu belirten ve tebliğdeki düzenlemelerin kanuna aykırı olmadığını söyleyen Ağbal, "Vatandaşlar da aslında bu konjonktürde paralarını Türkiye'ye getirmek istiyor, bu konuda devletin verdiği sözleri düzenleme olarak bilmek istiyorlar. Tebliğdeki düzenlemeler kanuna aykırı değil. İlk defa varlık barışı kanunu çıkarmadık. Tebliğdeki bazı düzenlemeler bundan önceki varlık barışı tebliğleriyle aynı hükümleri içeriyor" dedi. Ağbal varlık barışını gerekirse uzatabileceklerini ifade etti.

"EKK'da alınan kararlar hızlıca hayata geçirilecek"

Ağbal, Ekonomi Kordinasyon Kurulu'nda (EKK) alınan kararların hızlıca hayata geçirileceğini ve kararların reel sektör ve finans sektörünü ilgilendirdiğini bildirdi. Ağbal "Son birkaç ayda global ekonomik gelişmeler bizi de etkiliyor. Türkiye ekonomisinin temel dinamiklerinde kırılganlık oluşturan ciddi sıkıntı yok. Fakat global bir türbülansın ortasındayız. Tüm paralar dolara karşı değer kaybediyor. Bu ortamda EKK olarak konuyu değerlendirdik. Alınması gereken kararları da kararlaştırdık.

İlghili kamu idarelerimiz teknik çalışmalarını yapıyorlar. Perşembe günü Başbakan Yıldırım alınan kararları paylaşacak. Bu hem reel sektörü, hem istihdamı hem bankacılık sektörünü ilgilendiriyor. Bazı düzenlemelerin yapılması gerekiyor, bunlar hızlı şekilde hayata geçirilecek" dedi.