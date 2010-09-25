-MALİYE BAKANI MÜKELLEFLERİ UYARDI GAZİANTEP (A.A) - 25.09.2010 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi borçlarının yapılandırılması konusunda, ''Mükelleflerimizi bir daha uyarıyorum; Hiçbir şekilde bir af beklentisine girmesinler, cari yükümlülüklerini yerine getirmede aman rehavet içine girmesinler. Biz, bunun reel değerini azaltmayacak bir formülle taksitlendirmede ve faiz yükünü bir miktar aşağı çekmede kolaylık sağlamayı düşünüyoruz'' dedi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şimşek, ''vergi borçlarının yapılandırılmasına'' ilişkin soru üzerine, bu çalışmanın bir yapılandırma, kamu alacaklarının tahsilinde kolaylık olarak düşünülmesi gereken bir adım olduğunu söyledi. Şimşek, mükellefleri uyararak, şunları kaydetti: ''Hiçbir şekilde bir af beklentisine girmesinler. Cari yükümlülüklerini yerine getirmede aman rehavet içine girmesinler. Çünkü biz belki belli bir noktadan, belli bir tarihten itibaren başlatırız. Dolayısıyla 'nasıl olsa kolaylık gelecek, yapılandırma imkanı olacak, ben bu ayda veya gelecek ayda ödemeyeyim' yanlışına girmesinler. Çünkü ödememenin faizi çok yüksek.'' Biz şunu yapmayı düşünüyoruz; şu anda Maliye Bakanlığı olarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızla hatta gümrükle ortak çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalarda, taksit sayısında nasıl bir kolaylık sağlarız, geçmişe yönelik faiz yükünde acaba enflasyon ve üstü olmak üzere nasıl bir kolaylık sağlayabiliriz. Hiçbir şekilde 'af' diye addedilecek bir yapılandırmaya gitmeyiz. Çünkü, vergisini zamanında ödeyen mükelleflere haksızlıktır, adaletsizliktir. Bizim burada yaptığımız şey; krizin koşullarını dikkate alıp, kriz dönemini dikkate alıp, acaba taksitlerde veya faiz yükünde nasıl bir kolaylık sağlayabiliriz. Ama, bunu yaparken de 73 milyonun hakkını, hukukunu koruyarak...Çünkü vergi, prim demek aslında 73 milyonun hakkı, alacağı demek. O çerçevede biz, bunun reel değerini azaltmayacak bir formülle taksitlendirmede ve faiz yükünü bir miktar aşağı çekmede kolaylık sağlamayı düşünüyoruz. Ama mükelleflerimiz ne olur yanlışa düşmesinler, kanun çıktığı andan itibaren değil belli bir tarihi baz alarak geçerli olacak. Bu konuda mükelleflerimizi uyarıyorum.'' -''YUNANİSTAN'IN TÜRKİYE'DEN YARDIM İSTEMESİ''- Yunanistan Maliye Bakanı'nın Türkiye'ye bir mektup yazarak ''beraber çalışalım, tecrübelerinizden faydalanalım'' dediğini aktaran bir gazetecinin, ''Bu konuda ortak bir çalışma yapacak mısınız?'' sorusu üzerine Maliye Bakanı Şimşek, her zaman uluslararası platformlarda ve birebir görüşmelerde komşulara ve diğer ülkelerle yakın bir diyalog içinde olduklarını vurguladı. Erdoğan'ın başkanlığında bakanlarla Atina'ya gidildiğini, orada görüşmeler yapıldığını ve anlaşmalar imzalandığını anımsatan Şimşek, şunları söyledi: ''Biz, bütün komşularımızın daha müreffeh, daha başarılı, istikrar içinde büyümesini tercih ederiz. Çünkü bu Türkiye'nin menfaatinedir. Yunanistan'ın da mevcut zorlukları aşabileceğine tabi ki biz inanıyoruz. Önemli bir çaba içindeler. Biz olaya o şekilde bakıyoruz. Avrupa'nın sağlıklı olması, hızlı büyüme trendine girmesi Türkiye için çok önemlidir. Çünkü Avrupa Birliği, Türkiye'nin en büyük pazarıdır. Avrupa eğer sıkıntıya girerse, Türkiye bundan etkilenir. Dolayısıyla komşumuz Yunanistan'ın başarısı bizim başarımızdır. Bizim menfaatimizedir. Biz komşumuz Yunanistan'ın başarılı olmasını canı gönülden destekliyoruz, arzuluyoruz. O anlamda diyaloglar olabilir, geçmişte de olmuştu.''