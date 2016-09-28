Maliye Bakanı: Moody's'in kararından ev ödevleri çıkartıyoruz

Maliye Bakanı Naci Ağbal, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu düşürmesiyle ilgili olarak "Moody's'in değerlendirmesinde dikkat çektiği konular hükümet olarak zaten bizim gündemimizde olan konular. Biz bu ortaya çıkan gelişmeden kendimize ev ödevleri çıkartıyoruz" dedi.

"Orta vadede Türkiye'nin büyümesini yukarıya çekecek her türlü kararı hükümet olarak alma noktasındayız. Kurumsal kalite noktasında yapılması gereken çalışmalar var" diyen Ağbal, "Tek tek yapıyoruz. Moody's'in değerlendirmesinde ortaya koyduğu yapısal reform ihtiyacı olsun, ekonominin potansiyel büyümesinin yukarı çekilmesi konusu olsun ve ülkenin uzun vadeli büyümesini etkileyen kurumsal kalitesini rekabetçilik pozisyonunun yukarı çekilmesi olsun bunlar doğru konular" ifadesini kullandı.

Naci Ağbal'ın açıklamaları şöyle:

"Hükümet olarak bunların farkındayız. Bu konularla ilgili her türlü çalışmayı bugüne kadar yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Biz şuna inanıyoruz: Türkiye'nin uzun vadeli büyümesini ancak ve ancak yapısal reformlara ağırlık vererek sağlayabiliriz. Bunun başında da demokrasi ve demokratikleşme reformları ve adımları hukukun güçlendirilmesi geliyor."

"Tek tek uygulamaya alacağız"

"Biz bu ortaya çıkan gelişmeden (not indirimi) kendimize ev ödevleri çıkartıyoruz" diyen Ağbal, "Türkiye olarak demokrasinin kökleşmesi, kurumsallaşması noktasında atmamız gereken adımları zaten hükümet programımızda ortaya koyduk. Bunları tek tek uygulamaya koyacağız" dedi.



