Maliye Bakanı memura zam oranını açıkladı

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "gelir vergisi reformunun seçimden sonra yapılacağını, memur maaş zamlarının en az yüzde 6,1 olacağını" söyledi.

NTV'ye konuşan Mehmet Şimşek'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Enflasyonda baz etkisi rakamlardan çıkacak, petrol fiyatlarında da önemli bir düşüş var. Petrol ortalama 50-60 dolar aralığına inerse enflasyon yüzde 5'in altına bile inebilir. Enflasyonda en önemli risk faktörü doların değer kazanması. Fiyatlardan çok kur etkisinden bahsediyorum. Kimse TL'nin aşırı değerli olduğu iddiasında bulunamaz. Ancak doların değer kazanması gündeme gelirse fon akışını olumsuz etkiler, bu da Türkiye'de enflasyona bir miktar olumsuz etki yapar. Ancak bu geçici bir etki olur. Jeopolitik sıkıntılar Türkiye'nin büyüme performansını olumlu etkiledi. Bu şartlarda Türkiye'nin iyi bir büyüme performansı ortaya koyduğunu söyleyebilirim. Yüzde 3'lük büyüme bu şartlarda iyi. Kuraklık sadece enflasyonu değil büyümeyi de olumsuz etkiledi. Son çeyrekte büyüme yüzde 3'ün altına inmezse 2014'te büyüme yüzde 3 olur.

2014'te bütçede sürpriz yapmadık. Öngördüğümüz açığın oldukça altında, muhtemelen kapatmayı başardık. Yılsonu muhtemelen 24,5 milyar TL açık ile yılı kapatabiliriz, bunun da milli gelire oranı yüzde 1,4. 2017 yılında Türkiye ilk defa nominal bazda bütçe fazlası verecek."

'Gelir vergisi reformu seçim sonrasında'

"Gelir vergisi tasarısını seçim öncesi ele alınmasını çok gerçekçi görmüyorum. Takdir meclisin. 17 Aralık sonrasında Türkiye'nin karşısına birçok sorun çıktı. Bu sorunlar içinde vergi reformu gecikti. Vergiyi tabana yaymamız lazım. Yeni tasarı bunu öngörüyor. Seçim sonrası ilk sıralarda gelir vergisi reformu gündeme gelecek. Sadece şehir rantlarını vergilendireceğiz.



Genel olarak makro istikrar sağlandı, şimdi en önemli sorun düşük verimlilik, rekabet gücü ve katma değerli ürünler."

Çocuk yardımları

"Çocuk başına ilave yardımların etkisinin 404 milyon TL olmasını bekliyoruz. Zenginleşmeden yaşlanma riskimiz var. Onun için dinamik nüfus yapısının korunması lazım. Isı yalıtımına 2017 yılına kadar teşvik vereceğiz. Ondan sonra yamayanları vergi politikası ile cezalandıracağız. Her binanın bir enerji verimliliği sertifikası olacak. Bütün reformlara ilişkin mali yük hesaplanmıştır. Türkiye bu reformların maliyetini gerekirse borçlanarak yapar.



Bu reformlar seçim öncesinden başlayarak hızlı bir şekilde uygulanacak.



Petrol fiyatları 50 dolar civarında kalırsa Türkiye çok olumlu etkilenecek, dünyada en olumlu etkilenecek ülkelerin başında Çin var, sonra aralarında Türkiye'nin de olduğu ülkeler... Petrol fiyatları 50 dolarda kalırsa cari açık 25-30 milyar dolara iner. Petrol fiyatlarında her 10 dolarlık düşüş enflasyonu 0,4 puan aşağı çekiyor.



Vergi yükünü ithal ettiğimiz akaryakıt ürünlerinde yüksek tutmamız lazım.



Sigarada bazı firmalar son çeyrekte fiyatları düşürerek bizim vergi gelirlerimizi aşındırdı. Kendilerini uyardım.



Sigara firmaları pazar payı için fiyatlarını düşürüyor.



İçkide vergi artış oranı yüzde 10-16."

'Bu sene sınırlı kadro alımı yapacağız'

"74 bin kadro alacağız. 34 bini otomatik olarak alınacak. Kalan 40 binin 15 bini Şubat'ta öğretmen atamalarına ayırdık. Geri kalanı için çalışıyoruz. Kadro dağılımında önceliğimiz yine sağlık ve eğitim olacak. Milyonlarca gencimiz umudunu kamuya bağlamamalı. Onlara tavsiyem kendilerini geliştirmeye önem verip özel sektörü de tercih etmeleri."

'Memura enflasyon farkı'

"Bu sene memurlara enflasyon farkı ödeyeceğiz, memur maaş artışı en az yüzde 6,1 olacak. Enflasyon öngörülenden farklı olursa onu da memurlara ödeyeceğiz."