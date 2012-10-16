Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: 2013 bütçe büyüklüğü 404 milyar lira

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ocak-Eylül 2012 dönemi merkezi yönetim bütçe uygulama sonuçları, 2012 yıl sonu bütçe gerçekleşme tahmini ve 2013 yılı merkezi yönetim bütçe kanun tasarısı hakkında basın toplantısı düzenledi.

İllk 9 ayda bütçe açığının 14,4 milyar lira, faiz dışı fazlanın ise 25,2 milyar lira olduğunu belirten Şimşek, 2012 yılı bütçe gelirlerini 362,7 milyar lira, bütçe açığını ise 33,5 milyar lira olarak öngördüklerini söyledi.

2013 bütçesi 404 milyar lira

Mehmet Şimşek, 2013 yılı bütçe gelirlerinin 371 milyar lira, bütçe giderlerinin 404 milyar lira, faiz hariç giderlerin 351 milyar lira, faiz dışı fazlanın 19,1 milyar lira olarak öngörüldüğünü bildirdi.

Bakan Şimşek, 2013 yılında vergi gelirlerini 318 milyar lira olarak öngördüklerini söyledi.

En büyük pay eğitim ve sağlığa

''2013 bütçesi, millete hizmet bütçesi'' diyen Şimşek, bütçeden en büyük payın eğitime, daha sonra sağlığa ayrıldığını belirtti. Şimşek, "2013 yılında eğitime 68,1 milyar liralık kaynak ayıracağız'' dedi.

Suriyeli mültecilere 400 milyon lira kaynak

Maliye Bakanı Şimşek, Suriyeli mülteciler için şu ana kadar bütçeden 400 milyon lira kaynak aktardıklarını, fakat belediyelerin ve devletin genel harcamalarının muhtemelen bundan fazla olduğunu söyledi.

Maliye Bakanı Şimşek, ''Gelir artırıcı tedbirleri gördük, peki harcama ayağında tedbirler söz konusu olacak mı?'' şeklindeki soruya, şu karşılığı verdi:

''Gelir artırıcı tedbirleri aldık, peki harcama ayağında bir şey yapıyor musunuz? Evet, işin sürprizi burada. Bütçe Kanun Tasarısı'na bakarsanız göreceksiniz, geçen seneye göre harcamaları kontrol altına almaya yönelik çok ciddi tedbirler söz konusu. Özellikle 8'inci maddeyi iyi incelemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü o maddeyle biz aslında ödenek üstü harcama ortaya çıkmamasını çok ciddi şekilde kontrol altına alıyoruz.

İkincisi bununla yetinmeyeceğiz, belki ortak bir kamu harcamaları kontrolüne yönelik kurumsal altyapı kuracağız. Bu kurumsal altyapının desteklenmesi için belki dışarıdan bir gözlükle harcamaların tamamının gözden geçirildiği süreci başlatacağız, uluslararası bazı kuruluşlarla.''