Maliye Bakanı: Mavi Marmara tazminatları ödendi

İsrail'in Mavi Marmara aileleri için verdiği tazminatın ödenmemesinin ortaya çıkması sonrası Maliye Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama geldi. Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Mavi Marmara gemisine yönelik saldırıda hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine tazminat ödemeleri yapılmıştır" dedi.

İnsani Yardım Vakfı tarafından organize edilen ve İsrail ablukasında olan Gazze'ye yardım malzemeleri götürmek üzere bir grup gemi ile beraber yola çıkmıştı. 31 Mayıs 2010 tarihinde Gazze'ye yakın uluslararası sularda hareket etmekte olan Mavi Marmara Gemisine İsrail Ordusu tarafından asker çıkarılması üzerine organizasyon esas amacına ulaşamamıştı. Gazze insani yardım filosu saldırısı sonucunda gemi yolcularının bir kısmı ölmüş, kalan kısmın da yaralı olarak kurtulmuştu. İsrail ordusu tarafından ele geçirilen gemi Aşdod limanına demirlendi.