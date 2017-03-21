Maliye Bakanı: KDV ve ÖTV indirimi 30 Nisan'a kadar devam edecek

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 3 Şubat 2017'de yürürlüğe giren kararla nisan sonuna kadar; beyaz eşyada Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) yüzde 0 olarak uygulanması ve mobilya sektöründe katma Değer Vergisi'nin (KDV) 18'den yüzde 8'e indirilmesi uygulamalarına ilşkin olarak, uzatılma taleplerinin artması üzerine açıklamada bulundu.

Beyaz eşya satışlarında geçen yılın şubat ayına göre yüzde 30 üzerinde artış olduğunu açıklayan Ağbal, indirimlerin 30 Nisan'a kadar devam edeceğini ve herhangi bir uzatma kararının söz konusu olmadığını dile getirdi.

ÇESOB KDV indiriminin uzatılmasını istedi

Maliye Bakanı Naci Ağbal, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Çorum'a geldi. İlk olarak Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini (ÇESOB) ziyaret eden Maliye Bakanı Naci Ağbal, Birlik Başkanı Yalçın Kılıç ile görüştü.

Mobilya sektöründe KDV oranlarının yüzde 18'den 8'e düşürülmesine teşekkür eden ÇESOB Başkanı Yalçın Kılıç, nisan ayında sona erecek olan KDV indiriminin uzatılmasını istedi.



Mobilya ve beyaz eşya sektöründe piyasanın canlanması için geçici süreli bir düzenleme yaptıklarını açıklayan Maliye Bakanı Ağbal, "Bu iki sektör ekonomide dinamo sektör. Birçok sektörle ilgili. Bu yüzden gerek mobilyada gerekse beyaz eşyada nisan ayının sonunda bu düzenleme süresi dolacak. Ama bakacağız, durumu değerlendireceğiz. Şimdi müthiş olumlu bir atmosfer var. En son gelen rakamlar beyaz eşya satışları geçen seneki 2016-2017 şubat aylarına göre satışlar yüzde 30'un üzerinde artmış. Ben aynı oranın mobilya sektöründe de olduğunu görüyorum. Dolayısıyla bu piyasada bir hareketlenme getirdi. Alışverişe bir canlılık getirdi. Bunu da dikkate alacağız. Yeter ki esnafımızın yüzü gülsün. Alışveriş olsun bereket olsun. Ekonomide çarklar dönsün" dedi.



Esnafın milletin sigortası olduğunu dile getiren Bakan Ağbal, "Siz de bizler için çok önemlisiniz. Esnaf bu milletin sigortasıdır. Sizler bu milletin birliğine dirliğine vatana sevgi ile bağlı insanlarsınız. Sizler güçlü oldukça bu memleketin birlik beraberlik daim olacak. Bunun için esas olan sizsiniz esas olan millet biz sizin adınıza vekiller olarak bu millete hizmetkarız başka bir şey değiliz. Siz varolun" ifadesini kullandı. Ziyaret sonunda Kılıç, Bakan Ağbal'a rahme ve Çerkez kaması hediye etti.

KDV ve ÖTV indirimleri 30 Nisan'a kadar



Maliye Bakanı Naci Ağbal, konu hakkında bir açıklama yaparak şunları söyledi:

"Biz beyaz eşyada ÖTV'yi geçici süreyle, yani 30 Nisan'a kadar sıfırladık. Mobilya sektöründe ise KDV oranını 30 Nisan'a kadar yüzde 18'den 8'e indirdik. Dolayısıyla 30 Nisan tarihine kadar beyaz eşyada ÖTV yok, mobilyada da KDV yüzde 18'den 8'e indirildi. Bizim beyaz eşyada bir KDV indirimi gibi bir planımız söz konusu değil. Arkadaşlarımızın 'bu indirimi 30 Nisan'dan sonra sürdürüyor musunuz?' şeklindeki sorularına verdiğim cevapta, genel olarak indirimlerle ilgili değerlendirme yaparız dedim ama beyaz eşya için konuşacaksak sadece ÖTV, mobilya için konuşacaksak da sadece KDV."