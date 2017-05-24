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Ekonomi

Maliye Bakanı, kaç milyar liralık borcun yapılandırıldığını açıkladı

"Şu ana kadar yapılandırma kapsamında 18,2 milyar liralık tahsilat yaptık"

24 Mayıs 2017 13:52

Maliye Bakanı Ağbal, "Vergi dairelerine yaklaşık 80 milyar lira, Sosyal Güvenlik Kurumuna da 40 milyar lira olmak üzere 120 milyar liralık bir alacağı yapılandırdık" dedi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Kayıt Dışı Ekonomi ile Mücadele ve Gelir İdaresinde İdari Kapasitesinin Artırılması Teknik Yardım Projesi" kapsamında gerçekleştirilecek "Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Zirvesi"ne katıldı.

Ağbal, "Vergi dairelerine yaklaşık 80 milyar lira, Sosyal Güvenlik Kurumuna da 40 milyar lira olmak üzere 120 milyar liralık bir alacağı yapılandırdık. Şu ana kadar yapılandırma kapsamında 18,2 milyar liralık tahsilat yaptık" dedi.

Ağbal, yeniden yapılandırma ödemeleri kapsamında, bütün vergi dairelerinin hafta sonu açık olacağını söyledi.

 

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