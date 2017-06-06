Maliye Bakanı: İngiltere'de KDV sistemi nasıl çalışıyorsa Türkiye'de de aynısı olsun

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 30 yıllık katma değer vergisi (KDV) kanununun üretim ve dış ticarette haksızlık yarattığını savunarak "İş dünyasından görüş toplamaya başladık. İngiltere’de KDV sistemi nasıl çalışıyorsa Türkiye’de de aynısı olsun. Sanmıyorum, onlar firmalara yük oluşturacak iş yapmazlar. Biz de haksızlıkları gidereceğiz" açıklamasında bulundu.

Sefer Levent'in Hürriyet gazetesinin bugünkü (6 Haziran 2017) nüshasında yayımlanan "KDV’de İngiliz modeli" başlıklı yazısı şöyle:

Malatya

Türkiye tarihinin en kapsamlı vergi barışlarından birini yaparak 23 milyar liralık tahsilata imza atan hükümet şimdi de Katma Değer Vergisi’nde (KDV) reforma hazırlanıyor. İş insanı Ahmet Arslan’ın Malatya’da verdiği iftar yemeğine katılan Maliye Bakanı Naci Ağbal daha sonra Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile aralarında Hürriyet’in de bulunduğu bazı gazetelere açıklamada bulundu. KDV kanunun 1985 yılında çıktığına dikkat çeken Ağbal aradan geçen 30 yılı aşkın süreçte farklı bir rekabet ortamının oluştuğunu belirtti. 100 lira KDV’nin yüzde 60’ının sadece 2 bin firmadan aldıklarını söyleyen Abal, “2.5 milyon mükellef var. Ne zaman sanayi odalarına gitsem bu konuda şikayet geliyor. 1985 yılında çıkmış bir kanun. Sene 2017. Bu işi çözeceğiz. Artık farklı bir rekabet ortamı var” diye konuştu.

Bu konuda çalışmaya başladıklarını da açıklayan Ağbal, konuyla ilgili şunları söyledi: “Belgelerini veren, teminatını verene beş gün iş günü içinde iadesini yapıyoruz. KDV iadelerini hızlı yapmaya başladık. İnşaat sektörü normalde bir sene sonra alır. İlk defa yıl içinde yapmaya başladık. Binayı satıyor ertesi ay alıyorlar. Bürokrasi azaldı. İadede sorun yok. Sorun şurada. İhracatçıya önce KDV öde gel benden al demem doğru değil.

Herkese ödev verdik

Başlangıçta yüklendiği yükü almam lazım. Bu işletmeler üzerinde finansman yükü oluşturuyor. Benim amacım şu. İngiltere’de KDV sistemi nasıl çalışıyorsa Türkiye’de de aynısı olsun. Anglosakson ülkeler içinde İngiltere örneği doğru. Sanmıyorum onlar firmalara yük oluşturacak iş yapmazlar. Gelir İdaresi, Sanayi odaları, TOBB, TİM çalışıyor, herkese ödev verdik. Konuşma zamanı değil, fikir üretme zamanı. Öneri getirin.” Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de Naci Ağbal’a destek vererek, “İş dünyasının neye ihtiyacı varsa o olacak” dedi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, mevcut KDV sisteminin dış ticaret açısından dengesizlik oluşturduğunu ise şu sözlerle ifade etti: “Bir malı yurtiçinde üretmektense dahili işleme rejimi ile KDV’siz dışarıdan getirmek daha uygun. Bu KDV sistemi bu haliyle yurtiçinde üretimi cezalandırıyor. Ne yaparız da firmalar üzerinde bu yükü alırız diye uğraşıyoruz. Çok fazla oran, istisna farklılıkları var. Oran farklılıkları firmalarımıza yaramıyor, zarar veriyor. Yüzde 18’le alıyor yüzde 8’le satıyor. Aradaki 10 puan üzerinde yük geliyor. Firmalar da artık bunu istemiyor. Oran yapısı sadeleştirilmeli, istisnalar gözden geçirilmeli. Sayın bakanımızla konuşuyoruz. Şu andan şöyle olacak demektense masaya koyalım. KDV’den para topluyoruz. O paradan kaybetmek gibi maceraya gitme durumum yok. Kayıt dışı üzerine girelim.”

Borcunu ödeyemeyenin üzerine gideceğiz

Yapılandırmalara rağmen vergisini, taksitini ödemeyenin üzerine gideceğini belirten Maliye Bakanı, “Ödeyecek gücü var, bankada para tutuyor beyefendi. Onların üzerine gideceğiz. Devlet bu kadar kolaylık sağladı. İyi niyetli vatandaş dişinden tırnağından kesip getiriyorsa 80 milyonun hakkı için üzerine gitmem lazım. Bu son. İlk defa tecillenme müessesi getirdik. ‘Bir vatandaş olarak borcumu ödeyemiyorum, devlet elimden tutsun’ dediğinde araç var. Bankada parası var yatırmıyor, yapılandırma istiyor o da doğru değil” dedi.

Tedbirlerle yüzde 1 büyüme

Ağbal, gelişmekte olan piyasalar içerisinde Türkiye’nin hikayesi satın alınacak, girilecek bir pazar olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: “Siyasi bir belirsizlik yok, ekonomiyle ilgili sorun yok. Birçok paket sunuldu piyasaya. Bunun etkisi de piyasaya dalga dalga yayılıyor. Tansiyon düştü. 2017’de uluslararası kuruluşlar üçün üzerine getirdi. Bizim teknik tahminlerimiz OVP’deki büyüme hedefi yakalanacak. Arka arkaya açılan endeksler olumlu. Mayıs’ta bütçe fazla verecek. Yılın sonuna gelindiğinde bütçe fazla verecek. Alınan tedbirler büyümeye 1 puan etkileyecek. Yatırım teşvikleri, KOSGEB destekleri var. Sadece kamu maliyesi tedbirleri büyümeye bir puan katkı sunacak. Desteklerin çoğu ocakta başlamıştı. Bütün paketin kamu maliyesinin büyümeye 1 puan katkı vereceğini düşünüyoruz. İlk çeyrek üretim göstergelerine bakınca ihtiyatlıyım, ikinci çeyrek birinci çeyrekten daha iyi olmaya aday. Yılbaşında bütçeye koyduğumuz yapılandırma 1.5 milyar liraydı. Şu anda 5.5 milyar lira. Haziranda alınacak yeni yapılandırma başvuruları var. Yoğun bir kampanya yapacağız.”

5 bin kişilik iftar

İş dünyası, akademi çevreleri, medyadan katılımcıları düşünce platformu “Fikir Sofrası” etkinliklerinde buluşturan Arslan Şirketler Grubu Başkanı Ahmet Arslan bu kez Malatya’da 5 bin kişinin katıldığı bir iftar düzenledi. Şehit aileleri, engelli vatandaşlar, Suriyeli sığınmacıların konuk edildiği programa Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Maliye Bakanı Naci Ağbal ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık da katıldı. Konya Büyükşehir Belediyesi Semah topluluğu gösterisi büyük beğeni topladı. Bakanlar, Ağbal ve Tüfenkci masaları tek tek dolaşarak, vatandaşların ramazanını tebrik etti. Bakan Tüfenkci, iftardan önce yaptığı konuşmada, ramazan ayında şehitlere dua edilmesini isteyerek, ülkenin terör belasından en kısa zamanda temizlenmesi için ellerinden gelen çaba ve gayreti göstereceklerini söyledi. Ahmet Arslan da vatan için şehit düşenlerin kalplere gömüldüğünü belirterek, şehitlere Allah’tan rahmet, gazilere acil şifalar diledi.