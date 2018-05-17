Maliye Bakanı "Bütçeye önemli bir yük getirir" demişti; döviz kuru artar, akaryakıta yansırsa ÖTV düşürülecek!

Hükümet döviz kurlarındaki artışın bundan böyle akaryakıt zammına yansımaması için vergi düzenlemesi yaparak önlem aldı.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, kısa bir zaman önce ÖTV indirimi iddiası hakkında "Bütçeye önemli bir yük getirir" demişti. Ağbal buna örnek olarak da yüzde 0.5'lik bir indirimin maliyetinin 16 milyar lira olacağını söylemişti.

Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, akaryakıt rafineri çıkış fiyatlarında uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak artış meydana gelmesi durumunda, uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artan fiyat oranında düşürülecek. Böylece artışın pompadaki litre fiyatına yansımasının önüne geçilecek.

ÖTV tutarı 17 Mayıs 2018’de belirlenen fiyatı geçmeyecek. Kur ve petrol fiyatlarında azalma olması durumunda ise ÖTV tutarları, 17 Mayıs 2018 tarihinde uygulanan tutarı geçmeyecek şekilde uygulanacak. Uygulamaya benzin ve motorinin yanı sıra LPG de dahil olacak.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, "Maliye politikasının eksikliği gündemde, bunun altını çiziyorum" demiş ve bakanlığın fiyat esnekliği az olan mallarda ÖTV indirimine gitmesi gerektiğini söylemişti.

Maliye Bakanı Naci Ağbal ise Ertem'in bu ifadelerine karşı çıkarak "Şu an bir çalışma yok" yanıtını vermişti. Ağbal, ÖTV'nin bütçe gelirlerinde önemli bir kalem olduğunu vurgulayarak, "Yaklaşık 130 milyar TL para topluyoruz, bunun yüzde 46'sı akaryakıttan geliyor. Akaryakıtta 0.50'lik bir indirim için 16 milyar TL vergiden vazgeçmemiz gerekiyor, bu da bütçeye önemli bir yük getirir" değerlendirmesini yapmıştı.