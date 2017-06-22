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Ekonomi

Maliye Bakanı: Bütçe açığı beklenenden fazla olacak

Maliye Bakanı Naci Ağbal: "2018'den itibaren tekrar aşağı yönlü bir bütçe açığı politikası göreceğiz"

22 Haziran 2017 17:41

Maliye Bakanı Naci Ağbal, bütçe açığının bu yılki öngörülerinden fazla olacağını söyledi.

Business HT'de yer alan habere göre, Ağbal, "Bu sene içinde bütçe açığı bir miktar yukarı gitse de orta vadede bütçe dengeleri sağlam. 2018'den itibaren tekrar aşağı yönlü bir bütçe açığı politikası göreceğiz." dedi.

Mart'ta 19,5 milyar lira açık verildi 

Mart'ta 19,5 milyar lira açık veren bütçe Nisan'da 3 milyar lira açık verdikten sonra Mayıs'ta 6,4 milyar lira fazla verdi ve ilk beş aydaki açık 11,5 milyar liraya indi. Yılın ilk iki ayında 1,6 milyar liralık fazla Mart'taki 19,5 milyar lira açıkla ilk üç aydaki açığı 17,9 milyar liraya taşımıştı.

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