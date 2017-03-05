Maliye Bakanı Ağbal: KDV'yi caydırıcı unsur olmaktan çıkaracağız

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "KDV'yi yerli üretim üzerinde baskı olmaktan, caydırıcı unsur olmaktan çıkaracağız. KDV Kanununu baştan sona yeniden dizayn edeceğiz." dedi.

Ağbal, Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nı ziyaretinde yaptığı konuşmada, meslek mensuplarının kazanımlarını arttıran, onları güçlendiren güvenceleri getirmeleri gerektiğini anlattı.

Bakanlık olarak vergi mükellefleri bakımından çok sayıda yasal düzenleme yaptıklarını, bunu vergiyi tam ve zamanında almak için yaptıklarını kaydeden Ağbal, bunun da getirdiği bir takım süreçler olduğunu dile getirerek, bu durumdan muhasebecilerin birinci derecede etkilendiğini bildirdi.

"KDV Kanunu'nu baştan sona yeniden dizayn edeceğiz"

Muhasebecilik mesleğinde ücret almaya gelince zorlanmalar yaşandığını, devlet olarak muhasebecilerin ücret tahsilinde bir takım imkanlar sağlamaları gerektiğini vurgulayan Ağbal, Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun zorluklar ürettiğini ifade etti.

Vergi Usul Kanununun hem ödüllendirmesi hem de etkin yaptırım sistemi olması gerektiğini belirten Ağbal, "Şu günlerde KDV Kanunu ile ilgili çalışmayı önemsiyorum. Bunu birkaç ay içinde çalışacağız. Sosyal taraflar, sivil toplum örgütlerinin görüşlerini alacağız. KDV'yi yerli üretim üzerinde baskı olmaktan bir caydırıcı unsur olmaktan çıkaracağız. KDV uygulamasında aşırı bürokrasiyi ortadan kaldıracağız. KDV Kanununu baştan sona yeniden dizayn edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.