Maliye Bakanı Ağbal: Enflasyonu da patlatan bu biber zaten

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Bayburt'ta esnaf ziyareti sırasında biber fiyatınının arttığı sözleri üzerine, “Enflasyonu da patlatan bu biber zaten. Kilosu 8 lira” dedi.

Öğle saatlerinde Erzurum'dan memleketi Bayburt’a gelen Maliye Bakanı Naci Ağbal kentteki gezisine, AKP Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Vali İsmail Ustaoğlu, Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun ve AKP İl Başkanı Hakan Kobal ile birlikte esnaf ziyareti ile başladı.

"Enflasyonu da patlatan bu biber zaten"

Bir manava girerek ürünlerin fiyatını soran ve biberin fiyatının arttığı yanıtını alan Bakan Ağbal, “Herkes biberin fiyatının artışından şikayetçi. Enflasyonu da patlatan bu biber zaten. Kilosu 8 lira. Alsın vatandaş. Allah bereket versin” ifadesini kullandı.

"Yarı doğrusun yarı yanlışsın"

Daha sonra bir çay ocağında vatandaşlarla sohbet eden Bakan Ağbal, İbrahim İmaç adlı yöre sakininin, “Çocuklara sınavlarda Amerikalı sporcunun veya İngiltere’deki müzik sanatçısının adı soruluyor. Böyle sorularla bir mevkiye, bir kuruma adam alınmaz. Yanlış mıyım, doğru muyum?” demesi üzerine de, “Yarı doğrusun yarı yanlışsın. O soruyu da soralım, öbürlerini de. Önce kendimizi tanıyacağız, sonra da dünyayı. Ufkumuz açık, vizyonumuz geniş olacak” yanıtını verdi.

Terörle mücadelenin kararlıkla sürdürüleceği mesajını veren Ağbal, Türkiye üzerine oynanan oyunları herkesin gördüğünü dile getirerek, bu oyunların milletin desteğiyle bozulacağını ifade etti.