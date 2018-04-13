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Maliye Bakanı Ağbal: Dövizdeki dalgalanmalar kalıcı değil

"Bu gelimeler çok hızlı bir şekilde bertaraf edilecek"

13 Nisan 2018 14:01

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Döviz ve petrol fiyatlarındaki artışa ilişkin olarak "Dövizdeki dalgalanmalar kalıcı değil, onların hepsi yatışacak. Onun için geçici bir dalgalanma etkisi olarak ortaya çıkan bu gelişmeler, çok hızlı bir şekilde bertaraf edilecek" dedi.

Bakan Ağbal kurdaki hareketlilik ve petrol fiyatlarındaki artış ile ilgili açıklama yaptı.

Bakan Ağbal; "Dövizdeki dalgalanmalar kalıcı değil. Merak etmeyin bugün dalgalanmalar var, onların hepsi yatışacak. Onun için geçici bir dalgalanma etkisi olarak ortaya çıkan bu gelişmeler, çok hızlı bir şekilde bertaraf edilecek" ifadesini kullandı.

 

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