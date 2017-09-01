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Ekonomi

Maliye Bakanı açıkladı; vergi indirimi uzatılacak mı?

Naci Ağbal, "Bu kadar kısa bir süre içerisinde Türkiye ekonomisinin toparlanmasını açıkça kimse beklemiyordu" açıklaması yaptı

01 Eylül 2017 21:39

Maliye Bakanı Naci Ağbal vergi indirim süresinin uzatılmasına ilişkin talepleri değerlendirdi.  Ağbal, "İlk andan itibaren sağlam bütçe disiplininin bize verdiği imkânı kullanarak özellikle kamu maliyesi üzerinden çok ciddi anlamda ekonomiye destek verdik, vergi indirimleri yaptık. Bunlar kolay değil. Şimdi herkes `tekrar uzatın´ diyor ama uzatmayacağız. Vergi indirimlerinin bir geçici vergi indirimi olduğunu baştan itibaren söylemiştik" dedi.

 

“Kimse beklemiyordu”

 

Bakan Ağbal, Türkiye ekonomisinin içeride ve dışarıda takdir topladığını belirterek şunları söyledi:

"Bu kadar kısa bir süre içerisinde Türkiye ekonomisinin toparlanmasını açıkça kimse beklemiyordu. Darbe girişimi olmuş, bunun sonrasında olağanüstü hal ilan edilmiş, ister istemez beklentilerin bir miktar çekimser olduğu ortamda Türkiye ekonomisi için biçilen, söylenen, tahmin edilen büyüme oranı yüzde 2 veya 3 aralığındaydı. Hükümet olarak özellikle Ağustos ayından itibaren arka arkaya aldığımız kararlar çerçevesinde ekonomide hiç kimsenin beklemediği kadar hızlı bir toparlanmayı da yakaladık. Bu da bizim için iftihar edici başka bir husus. Çünkü ne dersek diyelim bir kere Türkiye yüksek büyüme oranlarına ihtiyaç duyan bir ülke. Türkiye büyüyen, gelişen, kalkınan bir ülke ve aslında da büyüme potansiyeli de olan bir ülke."

 

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