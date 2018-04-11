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Maliye Bakanı açıkladı: Sosyal medya fenomenleri vergiye bağlanacak

"Vergi mükellefi olmanın yaşı yok"

11 Nisan 2018 14:24

Maliye Bakanı Naci Ağbal, takipçi sayıları yüksek sosyal medya hesapları hakkında açıklamada bulundu. Sosyal medya hesapları üzerinden ürün tanıtımı yaparak gelir elde eden kişilerin tespit edileceğini söyleyen Ağbal, bu kişileri vergi mükellefi yapacaklarını ifade etti.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, yapılacak düzenlemeyi şu sözlerle anlattı:

"Bir kişi internette ister kendi sayfasına reklam alsın, isterse video çekerek twitler atıp oradan gelir elde etsin. Her para kazanan nereden kazanırsa kazansın vergisini ödeyecek.

Kazanç doğuran faaliyetleri bu ortamlarda yürütenler ya kendiliğinden gelip mükellef olacak ya da onları biz tespit edeceğiz ve resen mükellef yapacağız.

Vergi mükellefi olmanın yaşı yok. 18 yaşın altındaysa kanuni temsilcisi kimse onun adına beyanname verecek."

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