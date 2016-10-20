Maliye Bakanı açıkladı: Karnesi iyi olan mükellefe vergi indirimi; kamuya 60 bin yeni personel

Maliye Bakanı Naci Ağbal "2017'de kamuya personel alımı sürecek. Yaklaşık 60 bin yeni personel alacağız" dedi.

Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ağbal, "Toplam personel içerisinde de öncelikle bir rasyonelleşme çalışması çerçevesinde, 2017 yılında herhangi bir aksamaya meydan vermeden kamu hizmetleri aynen devam edecek" diye konuştu.

Vergi borçlarını düzenli ödeyen mükelleflere yönelik çalışma hakkında bilgi veren Bakan Ağbal, "Karnesi iyi olan mükellefimizin gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinde tahakkuk eden vergisinde indirim yapacağız. Oran ne olur, onu çalışıyoruz. Yüzde 1,2 veya yüzde 3 mü olur, onu çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

Ağbal, şöyle konuştu:



"Gelir veya kurumlar vergisi mükellefimiz 3 yıl olur, 5 yıl olur, geriye dönük bütün vergi beyannamelerini süresinde vermişse ve bu beyannameleri de zamanında ödemişse, biz bu karneye bakacağız. Karnesi tamamen pekiyilerle dolu mükellefimizin gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinde tahakkuk eden vergisinde indirim yapacağız. Oran ne olur, onu çalışıyoruz. Yüzde 1,2 veya yüzde 3 mü olur, onu çalışıyoruz. Bu ülkenin bütçesinin iki yakası bir arada ise bu toplanan vergiler sayesinde. Bu konuda hassas olmamız gerekir. Bu konuda arkadaşlarımız çeşitli simülasyonlar yapıyor. Bunun vergi gelirlerinde olumsuz etkisi olacak. Bu açıdan bakıldığında yasal düzenleme ile ilgili çalışmalar hazır, burada kritik olan haktan yararlanacak mükelleflerin çerçevesi ne olmalı?"

Maliye Bakanı Ağbal, söz konusu uygulamanın 2017 yılından sonra başlaması gerektiğini vurgulayarak, "Yapmış olduğumuz yasal düzenlemede 3-5 yıllık periyottaki vergi karnesine bakıp, indirim hakkını elde etmeyle ilgili düzenleme 2017 ve sonraki yıllarda başlayacak. Burada geriye değil ileriye bakacağız, çünkü yeni bir sistem getiriyoruz. Yakın zamanda bunu Bakanlar Kurulu'nda anlatacağız eğer uygun görülürse yasal düzenlemeyi yakın bir zamanda yapacağız" dedi.

"2017 daha iyi olacak"

Ekonomik anlamda 2017'nin daha iyi bir yıl olacağını ifade eden Ağbal, şöyle konuştu:

"Global ekonomik koşulların, bölgede yaşanan jeopolitik risklerin azalması neticesinde bazı konuların açıklığa kavuşmasıyla, hem dış ticaret hem sermaye hem de üretim kanalından Türkiye ekonomisi 2017 yılında daha iyi bir noktaya gelecek. 2017 yılında büyüme oranlarının arttığını, enflasyonun azaldığını, cari işlemler açığının sürdürülebilir sevide kaldığını göreceğiz. Her şeyden önemlisi 2017 yılı, özellikle 2023'e giden süreçte önemli bir yeni olumlu ivmeyi başlatacak."

"32,7 milyar liralık borç yapılandırıldı"

Alacakların yeniden yapılandırılması çalışmalarının sürdüğüne işaret eden Ağbal, şunları kaydetti:

"Yeniden yapılandırmaya ilişkin başvuru rakamları hızlı bir şekilde artıyor. 19 Ekim itibarıyla 3 milyon 980 bin 450 başvuru aldık. Bu kapsamda da 32 milyar 727 milyon 948 bin liralık bir alacağı yapılandırmışız. Bence bu rakam her geçen gün süratle artacak."