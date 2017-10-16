Maliye Bakanı açıkladı: Burs ve kredi tutarı artırılıyor

Maliye Bakanı Naci Ağbal, “Burs ve öğrenim kredisi için 11.2 milyar lira kaynak ayırdık. Taşımalı eğitim ve yemek yardımı için 3.4 milyar lira kaynak ayırıyoruz” dedi. Eylül ayı bütçe rakamlarını açıklayan Ağbal, "Merkezi yönetim bütçesi bu yılın eylül ayında 6.4 milyar lira, ocak-eylül döneminde ise 31.6 milyar lira açık verdi" diye konuştu.

İşsizlik rakamlarını da değerlendiren Ağbal, iş gücüne katılım oranının bir puan artmış olmasına karşın işsizlik oranlarının aynı seviyede kaldığına dikkat çekti.

"Ocak-Eylül 2017 Dönemi Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Sonuçları, 2017 Yılsonu Bütçe Gerçekleşme Tahmini ve 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı" konulu basın toplantısında konuşan Ağbal, şunları söyledi:

"2018'de bütçe 762.8 milyar lira olacak"

"Detaylara geçmeden önce temel büyüklükleri sizlerle paylaşmak istiyorum. 2018 yılında bütçe 762.8 milyar lira olacak. Faiz hariç giderlerimiz 691 milyar lira, bütçe gelirlerimiz 696.8 milyar lira, vergi gelirlerimiz 599 milyar lira, bütçe açığımız ise 65.9 milyar lira olacak. 2018 yılında bütçe açığımızın milli gelire oranının yüzde 1.9 olmasını ön görüyoruz.

AKP 2002 yılında iktidara geldiğinde bütçenin yüzde 43.2'si faiz harcamalarınıza giderken bu rakamı hep aşağı çektik. 2018 yılında bu oranı yüzde 9.4 olacak şekilde düzenledik. Eskiden bütçenin yarısı faiz giderken, şimdi bütçenin yüzde 90'dan fazlası vatandaşa hizmet olmaya gidecek. 2018 bütçesinde faiz dışı fazla 5.8 milyar TL tahmin ediliyor. 2006 yılında toplanan her 100 liralık verginin 86 lirası faiz harcamalarına gidiyordu. 2018 yılında ise 12 lirası faize gidiyor.

"Her 100 liradan 22 lira eğitime harcanacak"

Eğitime ayırdığımız kaynağı 2018 yılında 134 milyar liraya çıkarıyoruz. 2018 yılında vergi gelirlerinin her 100 liradan 22 lirasını eğitime harcayacağız.

Burs ve öğrenim kredisi için 11.2 milyar lira kaynak ayırdık. Taşımalı eğitim ve yemek yardımı için 3.4 milyar lira kaynak ayırıyoruz. Özel okul giden öğrencilere öğrenim desteği için 1.5 milyar lira bütçemizden kaynak ayırıyoruz.

Eğitime 1.6 milyar lira ilave kaynak

Öğrencilerimiz harç ödemeden kayıt olabiliyorlar. Birinci öğretim ve açık öğretim harç desteği olarak 600 milyon lira kaynağı veriyoruz. Pansiyonlarda barınan öğrencilerimize bütçemize 1 milyar 100 milyon lira destek ayırdık. Ücretsiz kitap için bütçemizden 600 milyon lira ayırdık. Dershaneleri kaldırdık, takviye kursları başlattık. Bu eğitim yardımı için 1.6 milyar lira ilave kaynak koyduk.

Engelli çocukların eğitim giderleri

Engelli vatandaşlarımıza yeni programlar başlattık. Engelli çocuklarımızın eğitim giderlerinin devlet olarak karşılanması biriydi bunlardan. Bunun için de 2.6 milyar lira kaynak ayırdık.

Burs ve kredi tutarı

Yüksek öğretime 2002 yılında ayırdığımız kaynak sadece 3.6 milyar liraydı. Gelecek sene bu rakam 41.7 milyar liraya çıkıyor. Bütçeden ayırdığımız kaynağı da 2 kat artırmış olduk. Bundan sonraki dönemde de daha çok kaynak ayırmaya devam edeceğiz. Burs ve kredi tutarını 2018 yılında 425 liradan 470 liraya çıkarıyoruz.

Savunma ve güvenlik

Savunma ve güvenlik birimlerinin ihtiyacı olan modernizasyon harcamaları için bütçeden ilave 18.7 milyar lira kaynak ayırdık.

MTV açıklaması

Yeni bir sistem değişikliği var. 2018 yılındaki MTV artışlarından bağımsız olarak değerlendirmemiz lazım. Bu sistemde aracın değeri ne olursa olsun motor silindir hacmi aynı ise aynı miktarda vergi veriyorsunuz. Örneğin 2017 yılında 1600 cc, vergili değeri 70 binin altında bir araç aldınız, siz buna bin 35 lira vergi ödüyorsunuz, öbür tarafta vatandaş diyor ki 'Ben Ferrari alacağım, ben de aynı parayı ödeyeyim.' Ödeme gücü ilkesine göre, vergi adaletine göre 2 milyon liranın üzerinde Ferrari alıyorsanız, 6 bin liralık ilave vergiyi de vereceksiniz. Bu vergi adaletine son derece uygun bir düzenleme.

"Taşeron işçilerle ilgili teknik çalışmalar tamam"

Taşeron işçilerin kadroya alınması ile ilgili çalışmalar, öteden beri yaptığımız, çalıştığımız konu. Öncelikle Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda ardından Bakanlar Kurulu'nda kapsamlı çözüm paketi oluşturmayı hedefliyoruz. Teknik çalışmalar tamam, her alternatifin, alt detayların ortak çözüme dönüştürülmesi ile ilgili çalışmalar yapılacak. Bakanlık olarak değil, hükümet olarak çalışmalar yapıyoruz.