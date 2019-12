Maliye Bakanı: 70 bin memur alınacak

T24 - Maliye Bakanı Şimşek, dün açıkladığı 2011 yılı bütçesinin ‘seçim değil, büyüme odaklı’ olduğunu vurguladı. Şimşek, 60-70 bin yeni memur alımı yapılacağını da açıkladı. Yeniden yapılandırma yöntemiyle 40 milyar liralık verginin tahsil edilebileceğini söyleyen Şimşek, yeni bütçeye buradan ‘tek kuruş’ koymadıklarını söyledi.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Seçim değil, büyüme bütçesi” olarak nitelediği 2011 yılı bütçesini açıkladı. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Şimşek, bütçede giderler 312.5 milyar lira, gelirler 279 milyar lira olarak öngörülürken 60-70 bin memurun alınacağını açıkladı. Yeni yılda ne vergi indirimi ne de artışı olacağını vurgulayan Şimşek, halen üzerinde çalışılan yeniden yapılandırma ile tahsil edilebilecek vergi miktarın 40 milyar lira olduğunu açıkladı.





'Kararlıyız, iddialıyız'



Düzenlediği basın toplantısında öncelikle bu yılın ilk 9 ayındaki gerçekleşmeleri değerlendiren Mehmet Şimşek, “Bütçe performansımız etkileyici, hedeflerimizin ötesinde. Bütçe açığını neredeyse yüzde 50 civarında düşürmüş bulunuyoruz” dedi. “2010 yılı bütçesi “krizden çıkış bütçesi” olarak hazırlanmıştı, gerçekleştirilen büyüme oranlarıyla bu hedefe ulaştık. 2011 yılı bütçesini ise sürdürülebilir büyümenin devamlılığını sağlayacağımız ve mali dengeleri iyileştireceğimiz bir bütçe olarak hazırladık” diyen Şimşek, 2011 yılı bütçesinin de ihtiyatlı ve gerçekçi makroekonomik varsayımlarla oluşturulduğunu vurguladı. 2011-2013 Mali Plan döneminde merkezi yönetim bütçe dengesi ve faiz dışı denge hedeflerine de değinen Şimşek, “2011 yılı bir seçim yılı ve bu rakamları tutturmada da kararlıyız, iddialıyız. Ben, bu rakamları rahat bir şekilde tutturacağımıza inanıyorum” diye konuştu. Şimşek, 2011 yılı bütçesinde öngörülen 33.5 milyar liralık bütçe açığına ilişkin, “2011 bütçe açığını, 2010 yılı gerçekleşme tahminine göre yaklaşık yüzde 24 düşürüyoruz” dedi.





'40 milyar TL gelebilir'



“Yeni yıla vergi zamlarıyla girmeyeceğiz. Ne bir yeni vergi ne bir vergi indirimi öngörmüyoruz” diyen Şimşek, bütçeyi açıkladıktan sonra yöneltilen bir soru üzerine, halen devam eden yeniden yapılandırma çalışmaları kapsamında 40 milyar liranın tahsil edebilir vergi alacağı durumunda bulunduğunu ifade etti. Şimşek, 2011 yılı bütçesi gelir kalemlerinde yapılandırmadan “bir kuruş” kaynak koymadıklarını belirtirken, buradan ciddi miktarda bir ek gelir sağlanırsa bunun kısmen finansman dengelerini iyileştirmede, borç azaltmada, kısmen de alt sektör yatırımlarını desteklemede harcanabileceğini kaydetti.





'Emekli maaşlarına zammın maliyeti 6.7 milyar lira oldu'



Mehmet Şimşek, emekli aylıklarına yapılacak artışın maliyetinin sorulması üzerine “Emeklilerin finansmanı 2010 yılına göre toplam etkisinin 6.7 milyar TL. Ama 2010 yılındaki normal artışa göre bir kanun var. O kanunda öngörülen bir artış olsaydı, bunun üzerine ne getiriyor derseniz, yaklaşık 3.4 milyar TL” dedi. Maaş artışlarını bu yıl bütçeden önce açıkladıklarına dikkat çeken Şimşek, “Biz bu sene geçen seneden farklı yaptık. Geçen sene eleştirilmiştik. Her şeyi bütçeye koyduk. Bunların hepsi bütçede var” diye konuştu.





'Kredi kartı borçları için yasaya gerek yok bankalar yapılandırabilir'



Mehmet Şimşek, vergi ve prim borçlarına yönelik çalışmanın kapsamına kredi kartları borçlarının dahil edilip edilmeyeceğine dair soru üzerine, “Bu bankaların inisiyatifinde. Kriz nedeniyle bankalarla istişare ederek, bir çözüm üretmiştik. Biz özel sektör alacaklarını yapılandıramayız kendileri uygun görürse yapılandırabilir. Engel yok, yasaya da gerek yok” dedi.





'Memur zammı belli oldu, en düşük maaş 1532 TL'



Memur maaşlarına yapılacak artışlar sonucu şu anda 1.300 lira olan aile yardımı dahil en düşük memur maaşı, 1.532 liraya yükselecek. 2011’de maaşlarda artışlar sonucu şu an 1.577 TL olan aile yardımı dahil ortalama memur maaşı da 1.793 liraya yükselecek. 2011 yılında ortalama devlet memuru aylığında yüzde 13.7 artış yapılmış olacak. İlk defa aile yardımı ödeneği sözleşmeli personele de verilecek.





SGK’ya 62.4 milyar TL transfer yapılacak



Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) yüzde 11.1 oranında artışla 62.4 milyar lira transfer yapılacak. Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumu’na 2011 yılında açık finansmanı için yapılacak transfer tutarı ise, 30,6 milyar lira olacak. 2011 yılında SSK ve Bağ-Kur’da en düşük maaşı yıllık bazda yüzde 21.7 oranında artacak.





Çiftçiye 6 milyar TL destek ödenecek



Çiltçinin alan ve ürün bazında üretiminin desteklemesi kapsamda 6 milyar TL destekleme ödemesi yapılacak. Tarım kesimine doğrudan yapılan desteklerin ise 9.8 milyar TL düzeyine ulaşmasını öngörülüyor.





Mahalli idarelerin payı yüzde 10.7 artırılıyor



Mahalli idarelerin gelir payları yüzde 10.7 oranında artışla 23.7 milyar lira oluyor. Kırsal altyapı için Köy-Des ve Bel-Des Projelerine 950 milyon lira kaynak ayırdık. 2011’de mahalli idarelere toplamda 27 milyar lira tutarında destek sağlanması planlandı.





3.2 milyar lira Ar-Ge için ayrıldı



TÜBİTAK’ın 2010 yılında 625 milyon lira ödeneği yüzde 28 artırarak, 2011’de 800 milyon TL’ye çıkacak. Üniversitelerin Ar-Ge ödenekleri yüzde 23 artışla, 547 milyon lira, toplam Ar-Ge ödenekleri yüzde 20.6’lik artışla 3.2 milyar TL olacak. GAP, DAP, Konya Ovası gibi projelere kaynak aktarımı sürecek.





'AB kriterine uyuyoruz'



Mehmet Şimşek, “Türkiye Euro bölgesi için öngörülen Maastricht kriterini tutturacak 2-3 ülkeden biri olacak” dedi. Kriz sonrasında birçok Avrupa ülkesinde mali konsolidasyonu sağlamaya yönelik tedbir paketlerinin hayata geçirildiğini dile getiren Şimşek, “Halkımıza fatura çıkarmadan dengeyi sağlıyoruz” dedi.





MEMUR maaşlarına yapılacak artışlar sonucu şu anda 1.300 lira olan aile yardımı dahil en düşük memur maaşı, 1.532 liraya yükselecek. 2011’de maaşlarda artışlar sonucu şu an 1.577 TL olan aile yardımı dahil ortalama memur maaşı da 1.793 liraya yükselecek. 2011 yılında ortalama devlet memuru aylığında yüzde 13.7 artış yapılmış olacak. İlk defa aile yardımı ödeneği sözleşmeli personele de verilecek.



Burs ve harç desteği yüzde 22 artırılıyor



Öğrencilere sağlanan burs ve harç desteği ödeneklerini yüzde 22 artırılacak. Öğrenim ve harç kredisi ödeneklerini yüzde 17,5, taşımalı eğitime yapılan desteği yüzde 10 oranında artırılacak. Özürlülere eğitim desteğini yüzde 5,8, özürlü evde bakım desteğini yüzde 41.3 oranında artırılırken, Milli Eğitim Bakanlığı bütçe ödeneklerini yüzde 20.8 oranında artışla 34 milyar TL’ye çıkarılacak.



Aile hekimliği tüm illeri kapsayacak



Sağlık Bakanlığı’na ayrılan ödenekleri 2010 bütçesine göre yüzde 23.7 artırarak 17.2 milyar TL’ye çıkarılacak. Aile hekimliği uygulamasını tüm illeri kapsayacak şekilde genişletilecek. Aile hekimliği ödeneklerini 2010 başlangıç ödeneğine göre yüzde 146.6 oranında artırarak, 1.3 milyar TL’den 3.3 milyar TL’ye yükseltilecek. Yeşil kartlıların özel hastanelerin acil servis ve yoğun bakım ünitelerinden yararlanmasına imkan sağlanırken, sağlık yardımı ödeneklerini de 4.7 milyar liraya çıkılacak.



Üniversitelere ilave 8 bin atama izni



Özellikle yeni kurulan üniversitelerin öğretim elemanı ihtiyacını hızlı bir şekilde karşılayabilmek için, ilave 8 bin adet atama izni verilecek. Bütçeyle 102 devlet üniversitesine kaynak sağlanırken, toplam ödenek 2011’de yüzde 23 artırılarak 11.5 milyar TL’ye çıkarılacak.