Maliye Bakanı: 3600 ek göstergeden daha önce emekli olanlar da yararlanacak

Maliye Bakanı Naci Ağbal, seçim sonrası vaatler arasında yer alan bazı kamu görevlilerinin emeklilik ek göstergelerinin 3 bin 600'e çıkarılmasına ilişkin olarak açıklama yaptı. Ağbal, "Yapacağımız düzenlemeyle polisimiz, öğretmenlerimiz, hemşirelerimiz, din görevlilerimiz ve idarecilerin emeklilik ek göstergelerini 3600'e çıkaracağız. Bu düzenlemeden, halihazırda bu görevlerden emekli olmuş vatandaşlarımız da yararlanacak" dedi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal şunları söyledi:

- "Yapacağımız düzenlemeyle polisimiz, öğretmenlerimiz, hemşirelerimiz, din görevlilerimiz ve idarecilerin emeklilik ek göstergelerini 3600'e çıkaracağız"

- "Bu düzenlemeden, halihazırda bu görevlerden emekli olmuş vatandaşlarımız da yararlanacak"

- "Böylece, bu görevlerden mevcutta emekli olan ve bundan sonra emekli olacak kamu görevlilerimizin maaşları önemli oranda artacak"