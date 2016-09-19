Maliye Bakanı: 3 yıllık 'pekiyi'li karneye vergi indirimi getireceğiz

Maliye Bakanı Naci Ağbal bakanlık olarak vatandaşın, mükelleflerin haklarını güçlendirme konusunda düzenlemeler yaptıklarını belirterek "Mükellefin 3 yılında karnesi 'pekiyi' ise o zaman diyeceğiz ki ödeyeceğiniz vergiyi daha düşük oranda ödeyin. Oran indirimine gideceğiz." dedi

Zaman zaman çıkarılan yeniden yapılandırma kanunları hakkında gelen itirazlara da değinen Ağbal, bunların hepsini dikkate aldıklarını ve üzerinde çalıştıklarını söyledi.

"Ben iyi niyetli bir mükellefim, vergi borçlarımı süresinde ödedim, herhangi bir şekilde de geçmişten bir denetimle ilgili sıkıntım yok. Bana hiçbir şey yapmıyorsunuz ama borcunu zamanında ödemeyenlerin faizlerini, cezalarını siliyorsunuz, vergi denetiminde bir şey çıkmışsa da ondan kurtuluyor. Peki benim günahım, suçum ne?" şeklinde itirazlar olduğunu dile getiren Ağbal, bu konuda da yine aynı yaklaşımla bir düzenleme getireceklerini aktardı.

Ağbal'ın sözleri şöyle:

"Mükellef geçmişteki borçlarını düzenli ödediyse, geçmiş 3 yılına bakacağız vergi denetimlerinde herhangi bir sıkıntı yoksa, 3 yılında karnesi pekiyi ise o zaman diyeceğiz ki ödeyeceğiniz vergiyi daha düşük oranda ödeyin.

Oran indirimine gideceğiz. İnanıyorum ki böyle bir sistemde mükelleflerimiz gönüllü vergi uyumuna daha çok önem verecekler. Ayrıca dürüst mükelleflerimiz de bu şekilde ödüllendirilmiş olacak."

Bu konulara ilişkin çalışmaların hemen hemen tamamlanmak üzere olduğunu belirten Ağbal, Meclis açılır açılmaz bakanlık olarak çalışmaları hükümete arz edeceklerini ve Bakanlar Kurulunda da kabul görmesi durumunda süratle Meclise göndereceklerini söyledi.

Ağbal, "İyi niyetli mükellefe Maliye olarak elimizi ne kadar uzatır da gönüllü uyumu artırırsak, devletin topladığı vergiler artar. Burada vatandaş, toplanan verginin nerede kullanıldığına bakıyor. Vergiyi öderken de devletinin kendisine nasıl yaklaştığına bakıyor. Bu düzenlemeler ben inanıyorum ki Türkiyede gönüllü vergi uyumunu daha da artıracak." dedi.