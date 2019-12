Maliye adına satış yapan fırsatçılara dikkat

Diyarbakır Vergi Dairesi Başkanı Osman Özbakır, mükellefi, çeşitli unvanlar kullanarak gazete, dergi, cd ve broşür satanlar konusunda uyardı.



Vergi Dairesi Başkanı Bakır, aldıkları duyumlara göre, art niyetli bazı kişilerin mükellefin iş yerine giderek, "Mali Sorunlar Araştırma Merkezi", "Vergi İnceleme ve Araştırma Merkezi", "Maliye Dergisi" ya da "Maliye Gazetesi" gibi unvanları kullanarak, gazete, dergi, cd ve broşür satışı yaptığını söyledi.



Kurumlarının, mükelleflerin vergisel yükümlülükleri ve hakları konusunda her türlü iletişim araçlarını kullandığını ve bilgilendirmeye büyük titizlik gösterdiğini belirten Bakır, şöyle dedi:

"Başkanlığımızın, bu görevini yerine getirirken mükelleflerimizden hiçbir şekilde ücret talebinde bulunması söz konusu değildir. Ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığımızın ve taşra teşkilatlarının gazete, dergi gibi süreli yayın veya abonelik yaparak dağıtıcı kuruluşlarca dağıtılan ya da ücretle satılan herhangi bir yayını da bulunmamaktadır. Mükelleflerimiz, vergiyle ilgili ihtiyaç duydukları en geniş bilgileri Gelir İdaresi Başkanlığı'nın www.gib.gov.tr internet adresinden edinecekleri gibi başkanlığa gelerek, sorunları ile ilgili her türlü başvuruyu yapabilirler. Aynı zamanda VİMER'in (Vergi İletişim Merkezi) 444 0 189 nolu telefonu aracılığıyla ihtiyaç duydukları her türlü bilgiye en kısa sürede, doğru şekilde ulaşabilirler.



Bazı art niyetli şahıslar çeşitli unvanlar kullanarak mükellefe gazete, dergi, cd ve broşür satıyor. Bu nedenle mükelleflerimizin, iş yerlerine gelen kişilerden yetki kimliklerini göstermelerini istemeleri, bu konudaki ihbar ve şikayetlerini ise 189 Alo Maliye veya 155 Polis İmdat telefonlarına iletmeleri, olası mağduriyetlerini önleyecektir."