- MALİYE 475 UZMAN YARDIMCISI ALACAK ANKARA (A.A) - 18.08.2010 - Maliye Bakanlığı, sınavla 475 mali hizmetler uzman yardımcısı alacak. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan duyuruya göre, genel yönetim kapsamındaki (düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç) kamu idarelerinin merkez teşkilatlarının strateji geliştirme birimlerinde Genel İdare Hizmetleri sınıfının 6-9. kadro dereceleri ile pozisyonlarında çalıştırılmak üzere özel yarışma sınavı ile 475 mali hizmetler uzman yardımcısı alınacak. Sınava, ÖSYM tarafından 2009 veya 2010 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP49 puan türünden 75 ve üzerinde puan alanlar başvurabilecek. Adaylarda ayrıca, en az 4 yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt dışı öğretim kurumlarından mezun olma şartı aranacak. -BAŞVURULAR İNTERNET ÜZERİNDEN- Sınav başvuruları 1 Eylül 2010 tarihinde başlayıp 21 Eylül 2010 tarihinde sona erecek. Adaylar başvurularını ''http://www.bumko.gov.tr/kontrol'' internet adresi üzerinden gerçekleştirecekler. Atama yapılacak kamu idareleri, boş kadro/pozisyon sayıları, tercih ve yerleştirme işlemleri ve diğer hususlar hakkında ayrıntılı açıklamalara ''http://www.bumko.gov.tr/kontrol'' internet adresinde yer alan Sınav Başvuru ve Tercih Kılavuzundan ulaşılabilecek. 30 Ekim 2010 Cumartesi günü Ankara'da yapılacak sınav saat 09.30'da başlayacak.