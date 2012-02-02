-Maliye 400 vergi müfettiş yardımcısı alacak ANKARA (A.A) - 02.02.2012 - Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, 400 vergi müfettiş yardımcısı alacak. Vergi müfettiş yardımcılığı giriş sınav duyurusu, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, 400 vergi müfettiş yardımcısı alımı için önce klasik usulde yazılı, ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı sınav yapacak. Giriş Sınavının yazılı bölümü 3-4 Mart cumartesi ve pazar günleri Ankara ve İstanbul'da sabah ve öğleden sonra olmak üzere dört oturum halinde yapılacak. Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı sınavın yapılacağı adres ve sınav saatleri, e-Devlet portalı ''www.turkiye.gov.tr'', Maliye Bakanlığı ''www.maliye.gov.tr'' ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ''www.vdk.gov.tr'' internet sayfalarında yazılı sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecek. Adaylar için ayrıca sınava giriş belgesi düzenlenmeyecek. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, Ankara'da sözlü sınava tabi tutulacak, sözlü sınav tarihi, yeri ve saati ''www.maliye.gov.tr'' ve ''www.vdk.gov.tr'' internet sayfalarında ilan edilecek. Başvurular 2 Şubat 2012 Perşembe günü başlayıp 17 Şubat 2012 Cuma günü sona erecek. Adaylar, Giriş Sınavına Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının internet sayfasındaki Başvuru Formunu doldurmak suretiyle başvuracak. Adayların doldurmuş oldukları Başvuru Formunun bilgisayar çıktısını imzalayarak kendi el yazılarıyla hazırladıkları öz geçmişleriyle birlikte en geç yazılı sınav saatinden önce sınava girecekleri salonun görevlisine teslim edecekler. Giriş Sınavında başarılı olmak için yazılı sınav gruplarının her birinden alınan notların 50'den, notlar ortalamasının da 65'ten aşağı olmaması gerekiyor. Giriş Sınavında başarılı olan adaylar ile başarı sırasına göre en başarılı yüzde 20'nin ad ve soyadları ile aday numaralarının yer aldığı listeler Maliye Bakanlığı ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının internet sayfalarında yayımlanacak.