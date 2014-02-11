Maliye 2014'te daha çok basacak!

Maliye Bakanlığı, 2014 yılında yapacağı yaygın ve yoğun denetimlerde 4.5 milyon mükellefi denetlemeyi planlıyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2014 yılındaki performans kriterlerini belirledi. Hürriyet gazetesinden Neşe Karanfil’in haberine göre, Maliye bu yıl 310 bin içki ve sigara üreticisi, ithalatçısı, satıcısı mükellefi, akaryakıt sektöründe de 30 bin mükellefi denetleyecek. Gelir İdaresi 2013 yılında sigara ve içki sektöründe 120 bin 847 mükellefi denetlemişti.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın verilerine göre; gelir vergisi mükellefi 1 milyon 798 bin, kira geliri elde eden mükellef sayısı 1 milyon 550 bin, gelir stopaj mükellef sayısı 2 milyon 471 bin, basit usule tabi mükellef sayısı 693 bin, kurumlar vergisi mükellef sayısı 622 bin ve KDV mükellef sayısı da 2 milyon 378 bin. Toplamda yaklaşık 9.5 milyon faal mükellef var. Sektörler bazında yapılan kayıtdışı istihdam, kaçak girdi kullanarak üretim yapan firmalarla ilgili de bir ön çalışma yapıldı. Yapılan ön kontroller sonucunda denetlenecek olan mükellef sayısı 2014’te 1500 tespit edildi.