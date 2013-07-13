Maliye 2 bin müfettiş alacak

Maliye Bakanlığı 2 bin vergi müfettiş yardımcısı alacak. Adaylar yazılı ve sözlü sınavla belirlenecek. Başvurular ise, 16-26 Temmuz tarihleri arasında olacak.



Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nın Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, 2 bin vergi müfettiş yardımcısı alınacak. Vergi müfettiş yardımcılığı giriş sınavı önce test usulde yazılı, sonra da sözlü olarak yapılacak.

Giriş sınavının yazılı bölümü 17 Ağustos 2013 tarihinde Ankara ve İstanbul'da tek oturum halinde yapılacak.

Sınava 9-10 Temmuz 2011 ve 7-8 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından KPSSP40, KPSSP54 ve KPSSP57 puan türlerinin herhangi birinden 75 ve üzeri puan alan adaylar başvurabilecek.

Sınava başvuracak adaylarda, yazılı sınavın yapıldığı tarihte 35 yaşını doldurmamış olmak, en az dört yıllık lisans eğitimi veren Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler fakültelerinden veya endüstri mühendisliği ile işletme mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğretim

kurumlarından birini bitirmiş olmak, daha önce vergi müfettiş yardımcılığı sınavına katılmamış veya en fazla iki kez katılmış olmak şartları aranacak.

Başvurular 16 Temmuz 2013 Salı günü başlayıp 26 Temmuz 2013 Cuma günü saat 17.30'da sona erecek. Adaylar Giriş Sınavına Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nın internet sayfasındaki başvuru formunu doldurmak suretiyle başvurabilecek.