Maliki'nin sitesine siber saldırı: Ey zalim, Allah'tan kork

Irak Başbakanı Nuri el-Maliki'nin resmi internet sitesi korsanlar tarafından hacklendi. Siteye yaşlı kadın fotoğrafları koyan korsanlar, “Ey zalim, Allah'tan kork” şeklinde mesaj yazdı.



Irak Başbakanı Nuri el-Maliki'nin resmi internet sitesi bir kez daha siber saldırının hedefi oldu.

Siteye korsanlar tarafından , ''Ey zalim, Allah'tan kork; diktatör rejim yıkılmalıdır'' mesajları yazıldı. Siteye yaşlı kadın fotoğrafları da konuldu.

Irak'taki gelişmeler ve Maliki'nin faaliyetlerine ilişkin resmi kaynağı olan sitenin hacklenmesi, medya mensupları ve hükümet yetkilileri tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Irak'ın birçok kenti 23 Aralık'tan bu yana tutukluların serbest bırakılması, genel af ilan edilmesi, terörle mücadele kanununun iptali gibi taleplerle düzenlenen gösterilere sahne oluyor.