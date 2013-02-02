T24 LogoT24 Logo
Dünya

Maliki'nin sitesine siber saldırı: Ey zalim, Allah'tan kork

Irak Başbakanı Nuri el-Maliki'nin resmi internet sitesi bir kez daha siber saldırının hedefi oldu

02 Şubat 2013 12:59

Irak Başbakanı Nuri el-Maliki'nin resmi internet sitesi korsanlar tarafından hacklendi. Siteye yaşlı kadın fotoğrafları koyan korsanlar, “Ey zalim, Allah'tan kork” şeklinde mesaj yazdı.
 
Irak Başbakanı Nuri el-Maliki'nin resmi internet sitesi bir kez daha siber saldırının hedefi oldu.

Siteye korsanlar tarafından , ''Ey zalim, Allah'tan kork; diktatör rejim yıkılmalıdır'' mesajları yazıldı. Siteye yaşlı kadın fotoğrafları da konuldu.

Irak'taki gelişmeler ve Maliki'nin faaliyetlerine ilişkin resmi kaynağı olan sitenin hacklenmesi, medya mensupları ve hükümet yetkilileri tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Irak'ın birçok kenti 23 Aralık'tan bu yana tutukluların serbest bırakılması, genel af ilan edilmesi, terörle mücadele kanununun iptali gibi taleplerle düzenlenen gösterilere sahne oluyor.

ETİKETLER

malikiırakbaşbakaninternetsite

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24