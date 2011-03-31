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Dünya

MALİKİ'DEN ''SORUNLARI ÇÖZECEĞİM'' SÖZÜ  BAĞDAT (A.A)

31 Mart 2011 13:44

-MALİKİ'DEN ''SORUNLARI ÇÖZECEĞİM'' SÖZÜ  BAĞDAT (A.A) - 31.03.2011 - Irak Başbakanı Nuri El Maliki, Telafer'deki sorunların çözülmesi için elinden geleni yapacağını söyledi. Maliki, Yeşil Bölgenin içinde bulunan Başbakanlıkta Türkmen şehri olan Telafer'deki aşiret şeyhlerini kabulünde yaptığı konuşmada, "Telafer sorunu, karşılıklı güven, uzlaşı ve göçmenlerin evlerine geri dönmesiyle çözülür" dedi. Telafer'de mezhep ayrılığı yaratılmak istendiğini belirten Maliki, halkın birlik ve bütünlüğünün teröristler tarafından bozulmaya çalışıldığını söyledi. Telafer'in güvenlik ve siyasi sorunları olduğunu kaydeden Maliki, bu sorunların bir an önce çözülmesinin tüm Musul'u olumlu etkileyeceğini, sorunun devam etmesi halinde büyük zarara uğrayacaklarını vurguladı. Maliki, görüş ayrılıklarının bulunduğunu, fakat bunun teröre başvurma hakkını vermediğini söyledi. Irak Başbakanı, "Telafer'in çektiği sıkıntıların ve yaşadığı sorunların çözülmesi için elimden geleni yapacağım. Özellikle güvenlik ve hizmetle ilgili olan sıkıntı ve sorunların çözülmesi ve siz Telafer şeyhlerinin taleplerini karşılamak için uğraşacağım" diye konuştu.

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