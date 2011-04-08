-MALİKİ'DEN GATES'E: ''IRAK'TAN ÇIKIN'' BAĞDAT (A.A) - 08.04.2011 - Irak hükümeti, Amerikan kuvvetlerinin 2011'den sonra Irak'ta kalmasını şiddetle reddettiğini açıkladı. Irak Devlet Bakanı ve hükümet sözcüsü Ali El Debbağ, yaptığı açıklamada, Amerikan kuvvetlerinin 2011'den sonra ülkede kalmasının hem ülkede hem de bölgede sorunlara sebep olacağını, bu yüzden Amerikan kuvvetlerinin Irak topraklarında kalmasını kesinlikle istemediklerini dile getirdi. Debbağ, "ABD Savunma Bakanı Robert Gates dün Irak'a yaptığı resmi ziyaret çerçevesinde Başbakan Nuri El Maliki ile görüştü. Maliki, Gates'e Irak hükümeti olarak Irak topraklarında Amerikan ve yabancı kuvvetleri görmek istemediklerini, bunun Iraklılar için uygun olmadığını ve ülke içinde ve bölgede sorunlara yol açmakta olduğunu söyledi. Amerika, kendi iradesini Irak'a zorla kabul ettiremez. Amerikan kuvvetleri, kendilerini misafir eden ülkeyle anlaşmadan o ülkenin topraklarında kalamaz" dedi. ABD ile Irak arasında Kasım 2008'de imzalanan anlaşmada, Irak'taki Amerikan kuvvetlerinin 2011'in Aralık ayının sonuna kadar tamamen çekilmesi öngörülüyor. Anlaşma gereği savaşçı Amerikan kuvvetleri Haziran 2009'da Irak'taki tüm şehir ve kasabalardan çekilmiş, Irak'taki Amerikan askeri sayısı 150 binden 50 bine inmişti.