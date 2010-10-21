-MALİKİ: ZİYARET KISA FAKAT ÇOK ÖNEMLİ İSTANBUL (A.A) - 21.10.2010 - Irak Başbakanı Nuri El Maliki, Türkiye'ye yaptığı ziyaretin kısa, fakat çok önemli olduğunu söyledi. Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde bir süre dinlenen Maliki, İstanbul Vali Yardımcısı Kazım Tekin ve Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliği yetkilisi Büyükelçi Doğan Akdur ile yaptığı sohbette, iki ülke arasındaki ilişkilerin iyi düzeyde olduğunu, ancak daha da artırılması gerektiğini vurguladı. Bu ziyaretinin de bunun bir adımı olduğunu ifade eden Maliki, ''Bu, kısa fakat çok önemli bir ziyaret'' değerlendirmesinde bulundu. Irak hükümet sözcüsü Ali Debbağ da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Maliki'nin İstanbul ve Ankara'da temaslarda bulunacağını, iki ülke arasında iyi düzeydeki ilişkilerin daha da geliştirilmesi konularının ele alınacağını kaydetti.