Maliki, Rusya'da konuştu: Türkiye küstahça davranıyor, durdurulmalı

Irak Başbakanı Nuri El Maliki Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşmesinin ardından Rus basınına yaptığı açıklamada Türkiye’ye yönelik çok sert açıklamalarda bulundu. Türkiye’yi Suriye politikalarında küstahça hareket etmekle suçlayan Maliki, “Uluslar arası toplum Türkiye’yi durdurmalı.” çağrısı yaptı.

Türkiye’ye yönelik Suriye’den herhangi bir tehdit olmadığını, NATO’nun Suriye’de kriz sürecine müdahil olmaması gerektiğini kaydeden Maliki, “Yaşanan olaylar çerçevesinde savaş kışkırtıcılığı yapmak ya da NATO’yu Türkiye’yi savunmaya çağırmak yanlış. Türkiye’yi tehdit eden herhangi bir durum yok" ifadelerini kullandı. Maliki’ye göre NATO Suriye’ye müdahale ederse, savaş tüm bölgeye yayılabilir.

Türkiye’nin Suriye politikalarını sert bir dille eleştiren Maliki, “Biz Türkiye’nin politikalarının yanlış olduğuna inanıyoruz. Türkiye’nin bölgede uyguladığı politikalar özellikle bölgenin güvenliği ile ilgili riski artırıyor” iddiasında bulundu.

“Türkiye küstahca davranıyor. Suriye’de sorunu çözmek için sorumluluk almak yerine, Suriye halkına kendi kararını empoze etmek istiyor. Bu yüzden, uluslar arası toplum müdahil olmalı ve Türkiye’yi durdurmalı” çağrısı yapan Irak Başbakanı, Ankara’yı NATO’yu Suriye olaylarına müdahil etmeye çalışmakla suçladı. Maliki, “Allah Libya senaryosunun tekrarlanmasından korusun. Bu çok tehlikeli olur.” dedi.

Suriye sorunun barışçıl yöntemlerle çözülmesi gerektiğini savunan Maliki, “Barış sağlandıktan sonra, insanlar rejimi değiştirip değiştirmeyeceğine karar verir. Bu da ne ülke ne de bögede başka ülkeler açısından herhangi bir tehlike oluşturmaz.” şeklinde konuştu.