T24 LogoT24 Logo
Dünya

Maliki, Rusya'da konuştu: Türkiye küstahça davranıyor, durdurulmalı

Irak Başbakanı, Ankara’yı NATO’yu Suriye olaylarına müdahil etmeye çalışmakla suçladı

11 Ekim 2012 11:39

Irak Başbakanı Nuri El Maliki Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşmesinin ardından Rus basınına yaptığı açıklamada Türkiye’ye yönelik çok sert açıklamalarda bulundu. Türkiye’yi Suriye politikalarında küstahça hareket etmekle suçlayan Maliki, “Uluslar arası toplum Türkiye’yi durdurmalı.” çağrısı yaptı.

Türkiye’ye yönelik Suriye’den herhangi bir tehdit olmadığını, NATO’nun Suriye’de kriz sürecine müdahil olmaması gerektiğini kaydeden Maliki, “Yaşanan olaylar çerçevesinde savaş kışkırtıcılığı yapmak ya da NATO’yu Türkiye’yi savunmaya çağırmak yanlış. Türkiye’yi tehdit eden herhangi bir durum yok" ifadelerini kullandı. Maliki’ye göre NATO Suriye’ye müdahale ederse, savaş tüm bölgeye yayılabilir.

Türkiye’nin Suriye politikalarını sert bir dille eleştiren Maliki, “Biz Türkiye’nin politikalarının yanlış olduğuna inanıyoruz. Türkiye’nin bölgede uyguladığı politikalar özellikle bölgenin güvenliği ile ilgili riski artırıyor” iddiasında bulundu.

“Türkiye küstahca davranıyor. Suriye’de sorunu çözmek için sorumluluk almak yerine, Suriye halkına kendi kararını empoze etmek istiyor. Bu yüzden, uluslar arası toplum müdahil olmalı ve Türkiye’yi durdurmalı” çağrısı yapan Irak Başbakanı, Ankara’yı NATO’yu Suriye olaylarına müdahil etmeye çalışmakla suçladı. Maliki, “Allah Libya senaryosunun tekrarlanmasından korusun. Bu çok tehlikeli olur.” dedi.

Suriye sorunun barışçıl yöntemlerle çözülmesi gerektiğini savunan Maliki, “Barış sağlandıktan sonra, insanlar rejimi değiştirip değiştirmeyeceğine karar verir. Bu da ne ülke ne de bögede başka ülkeler açısından herhangi bir tehlike oluşturmaz.” şeklinde konuştu.

ETİKETLER

nuri el marikiıraktürkiyesuriyerusya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24