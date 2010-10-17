-MALİKİ KOMŞU ÜLKELERİ ZİYARET EDECEK BAĞDAT (A.A) - 16.10.2010 - Irak Başbakanı Nuri El Maliki'nin, marttaki genel seçimlerin ardından hala kurulmaya çalışılan hükümette yeniden görev almak için destek arayışları çerçevesinde komşu ülkeleri ziyaret edeceği bildirildi. Başbakanın danışmanı Ali Musavi, Maliki'nin yarın Ürdün'de Kral Abdullah ile pazartesi günü de Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ve dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ile görüşeceğini açıkladı. Ali Musavi, Maliki'nin gelecek hafta ayrıca Türkiye ile Mısır'ı ziyaret edeceğini belirtti. Musavi, Maliki'in komşu ülkelere, kendisinin görev alacağı yeni hükümette, Irak'ta seçimlere katılan önde gelen siyasi yapıların hiçbirinin dışarıda kalmayacağı teminatı vereceğini ifade etti.