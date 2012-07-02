Maliki: İsrail dışında herkesle dost olacağız

Irak'ın hiçbir devletle etnik, mezhepsel ya da ırksal sorunu bulunmadığını söyleyen Irak Başbakanı Nuri el-Maliki, İsrail dışında tüm ülkelerle ilişkileri güçlendirmek istediklerini söyledi.

Irak Başbakan Nuri el-Maliki de İsrail'e karşı net cephe aldı. Başbakan Maliki, Irak Siyasi Mahkumlar Günü münasebetiyle yaptığı konuşmada, ''Irak'ın hiçbir devletle etnik, mezhepsel ya da ırksal sorunu bulunmamaktadır. Uyguladığımız siyaset anlayışına her kesimden saygı bekliyoruz. İsrail dışında tüm ülkelerle ilişkileri güçlendirmek niyetindeyiz'' dedi.

''Kimseden intikam alma gibi bir niyetimiz yok. Daha önceki yönetimlerde var olan intikam anlayışı halka kötülükten başka bir şey kazandırmamıştır" diyen Irak Başbakanı Maliki şunları söyledi: "Irak halkı hizmet beklemektedir. Burası sizin de ülkeniz. Gelin anayasaya göre hareket edelim. Özlemini duyduğumuz siyasi sürece ulaşmak için, dış müdahalelerden uzaklaşalım. Irak'ın şu anda içinde bulunduğu durum kriz değil, ufak bir problemdir. Tıpkı diğer problemler gibi o da çözülecek.''

İran: İsrail'i yeryüzünden sileriz

İran da, muhtemel bir İsrail saldırısında, bu ülkenin haritadan silineceği uyarısında bulundu. İran devlet televizyonunun haberine göre, Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade, İsrail'in, İran'a yönelik saldırı tehditleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in kendileriyle boy ölçüşemeyeceğini iddia eden Tuğgeneral Hacızade, ''Siyonist rejim, İran'a saldıracak güçte olsaydı bir an bile durmazdı'' dedi.

İsrail ile Hizbullah arasındaki ''33 Gün'' savaşını hatırlatan Tuğgeneral Hacızade, ''Onlar, Lübnan'daki Hizbullah gibi küçük bir gruba karşı mağlup oldular. Nasıl olur da İran'a saldırabilirler?'' ifadelerini kullandı.