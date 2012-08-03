'Maliki Irak'taki ABD işgalinden niye rahatsız olmadı'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun bugün Kerkük'e yapmış olduğu ziyaretle ilgili Irak Hükümeti ve Irak Başbakanı Nuri el Maliki'nin basın danışmanının sözlerine Twitter üzerinden sert tepki gösterdi. Çelik, ''Maliki Amerikalıların yıllarca Irak'ı işgal etmesinden ve arkasında yüz binlerce dul ve yetim bırakmasından niye rahatsız olmadı'' dedi.

İşte Çelik'in açıklamaları:

"Amerikalıların yıllarca Irak'ı işgal etmesinden ve arkasında yüz binlerce dul ve yetim bırakmasından rahatsızlık duymayan Malikî zihniyeti Her nasılsa Sayın Davutoğlu'nun Kerkük'e yapmış olduğu son derece barışçı ve iyi niyetli ziyaretinden rahatsız oluyor.

Etkin ve aktif bir dış politika vizyonuna sahip olmanız, ille de her zaman başkalarının size geleceği anlamına gelmez. Bir çok konuda ABD'lilerin bize gelmesi,onların daha zayıf olduğu anlamına gelmez. "Niye Barzanî gelmiyor biz gidiyoruz?" itirazı anlamsızdır.

Barzanî kısa bir süre önce Türkiye'de idi. Büyükelçileri bakanlığa çağırır gibi her yabancı yöneticiyi canınız istedikçe çağıramazsınız.

Kimin ne için nereye gittiği önemlidir. Esas olan aldığınız sonuçtur. Tabii ki hiç bir zaman Pembe İncili kaftan ruhundan taviz vermeden..."