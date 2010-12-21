-MALİKİ HÜKÜMETİ GÜVENOYU ALDI BAĞDAT (A.A) - 21.12.2010 - Irak'ta Başbakan Nuri El Maliki'nin yeni kabinesi bugün meclisten güvenoyu aldı. Nuri El Maliki, güven oylaması öncesinde yaptığı konuşmada, etnik, siyasi ve mezhep temelinde bölünen bir yerde ulusal birlik hükümeti kurmanın dünyanın en zor işi olduğuna dikkati çekti. Siyasi gruplardan bazı bakanlıklara kadınların aday gösterilmesini istediğini, ancak sadece 1 kadının aday gösterildiğini, bunun ilerde değişmesini umduğunu ifade eden Maliki, "Bazı bakanlıklara en deneyimli ve en iyi adayların gösterilmesini istedim. Adayların özgeçmişi bana geç iletildi. Özgeçmişlere baktığım zaman en iyi adayı seçmem için biraz daha zamana ihtiyacım olduğu kanatine vardım" diye konuştu. Ulusal birlik hükümeti kurmanın zorluğuna işaret eden ve hükümete ilişkin beklentileri hatırlatan Maliki, "Bu hükümet vatandaşın, siyasi tarafların ve birçok kişinin beklentisini karşılayamaz. Bakanların çalışmalarına ek olarak vatandaşın, sivil toplum kuruluşlarının ve herkesin desteğiyle eksikliği giderebiliriz" dedi. Başbakan Nuri El Maliki, hükümetin 45 maddeden oluşan siyasi programını okuduktan sonra, önce hükümet programı ardından bakanlar kurulu için oylama yapıldı. Oylamada 29 bakandan oluşan yeni hükümet, milletvekillerinin oybirliğiyle kabul edildi. 42 üyeli kabinenin geri kalanı ise şimdilik bakan vekili olacak ve bu görevlere ilerde atama yapılacak. Yeni Irak hükümetinde önemli 3 bakanlıktan biri olan petrol bakanlığı Şii ittifakına, dışişleri bakanlığı Kürt ittifakına, maliye bakanlığı Irakiye listesine verildi. Celal Talabani'nin cumhurbaşkanlığını üstlendiği Irak'ın yeni kabinesinde Maliki başbakanlık, Hoşyar Zebari de dışişleri bakanlığı görevlerini sürdürecek. Yeni kabinede savunma, içişleri ve ulusal güvenlikle ilgili bakanlıklar konusunda bir karara varamayan Başbakan, bu bakanlıkları vekaleten kendisi üstlenecek. Başbakan yardımcısı olan Roj Nuri Şavis ticaret bakanlığını, enerjiden sorumlu başbakan yardımcılığı görevine getirilen Hüseyin Şehristani de elektrik bakanlığını vekaleten yürütecek. Kabinedeki diğer başbakan yardımcısı Salih Mutlak oldu. Maliye bakanlığı görevine Rafi El İsavi, petrol bakanlığına ise Abdulkerim El Luaybi getirildi. Televizyondan naklen yayımlanan hükümet oylamasının ardından bakanlar yemin etti.