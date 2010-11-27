-MALİKİ: ''HÜKÜMET 15 ARALIĞA KADAR KURULACAK'' BAĞDAT (A.A) - 27.11.2010 - Irak Başbakanı Nuri El Maliki, en geç 15 Aralığa kadar hükümetin kurulmuş olacağını bildirdi. Maliki, başkent Bağdat'ta bu sabah düzenlediği basın toplantısında hükümet kurma çalışmalarının ciddi bir şekilde sürdüğünü ve hükümetin en geç 15 Aralığa kadar kurulmuş olacağını söyledi. Parlamentoda temsil edilen diğer grup ve partilerle hükümet kurma görüşmelerinin sürdüğünü dile getiren Maliki, ilgili taraflardan talip oldukları bakanlıklar ve talep ettikleri her bakanlık için 3 aday göstermelerini istediklerini dile getirdi. Maliki, yeni kurulacak kabinede bakanlık sayısında, tarafları razı etmek için artış olacağını ve güvenlikle ilgili bakanlıklar için hiçbir siyasi grupla bağlantısı olmayan şahısların aday gösterileceğini kaydetti. Irak halkının hükümet kurulması konusunda çok sabır gösterdiğine dikkat çeken Maliki, "Halktan biraz daha sabırlı olmasını istiyoruz. Vatandaş, bizden güvenliği sağlamamızı ve hizmet bekliyor. Hükümetin zamanında kurulmaması halinde Irak, sonu meçhul bir yöne sürüklenmiş olacak. Bunun için de hükümeti biran önce kuracağız ve kabiliyetli ve işin ehli şahısları bakanlıkların başına getireceğiz. Başta Irakiye listesi olmak üzere tüm tarafların hükümete katılmasını temenni ediyorum. Hükümete katılmayanlar, siyasi süreci olumsuz etkilemeyecek. Geçmiş hükümetlerin aksine yeni kurulacak hükümette Başbakan'ın 2 yerine 3 yardımcısı olacak" dedi. Maliki, yeni başbakanlığı döneminde komşu ülkelerle ve özellikle Arap ülkeleriyle ilişkilerin geliştirilmesine gayret edeceklerini ifade etti.