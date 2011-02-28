-MALİKİ ERKEN YEREL SEÇİM YAPILMASINI İSTEDİ BAĞDAT (A.A) - 28.02.2011 - Irak Başbakanı Nuri El Maliki, geçen hafta hükümet karşıtı gösterilerde 14 kişinin ölmesinin ardından erken yerel seçimlerin yapılması çağrısında bulundu. Maliki düzenlediği basın toplantısında, vilayetlerde erken seçimlerin yapılması çağrısının, halkın değişim taleplerine verilen bir yanıt olduğunu belirtti. Maliki, parlamentodan, erken yerel seçimlerin yapılabilmesine olanak sağlayacak bir yasayı geçirmesini talep edeceğini de ifade etti. Irak'ın 18 vilayetinin yerel yetkililerini belirlemek için 4 yılda bir seçim yapılıyor. Irak'ta son yerel seçim 2009'da yapılmıştı. Yerel seçimlerin önceye alınmasına parlamento karar veriyor.