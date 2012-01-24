Maliki: Erdoğan'ın açıklamaları provokatif

T24 - Irak Başbakanı Nuri El Maliki, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak'la ilgili bugün yaptığı açıklamaları "provokatif" olarak nitelendirdi.



Irak Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Maliki'nin "Türkiye Başbakanı'nın en son Irak'la ilgili yaptığı açıklamalar, Irak'ın içişlerine yeniden karışmaktır. Tüm Iraklılar için provokatif bir durumdur. Bu, yetkililerin, özellikle liderlerin ilişkilerinde alışılagelen bir durum değildir" sözlerine yer verildi.



Tüm Iraklıların vatanlarına bağlılıklarıyla gurur duyduğunu belirten Maliki, Iraklıların vatanlarından başka hiçbir ülkeye bağlı olmadıklarını ve Erdoğan'ın yaptığı açıklamalarla tüm Iraklıları provoke ettiğini savundu.



Iraklıların kardeş olduğunu vurgulayan Maliki, ülkedeki Sünni ve Şiiler arasında sevgi bağı olduğunu belirtti.



Türkiye'nin çıkarı, istikrarı ve ortak çıkarlar için bölge ülkeleri arasında koordinasyon ve işbirliğine ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Maliki, ülkelerin birbirlerinin içişlerine müdahale etmesine gerek olmadığını söyledi.



Maliki, "Irak, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkelerle ilişkileri güçlendirmeye çalıştığı bir sırada içişlerine karışılmasını kabul edemez" ifadesini kullandı.





ERDOĞAN: ÇOK ÇİRKİN VE TALİHSİZ BİR AÇIKLAMA



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan AKP Grup toplantısında yaptığı konuşmada, Irak Başbakanı Maliki'nin, “Türkiye bizim içişlerimize karışıyor, karışmaması gerekir” yaklaşımını, “çok çirkin ve talihsiz açıklama” olarak gördüklerini belirterek, şöyle konuşmuştu:



“Zira biz Irak'ın içişlerine, Amerika ve diğer ülkeler Irak'a girdiği zaman bize de davet geldiğinde, hatta parlamentomuzda iki ayrı bu konuyla ilgili tezkere oylaması yapıldı, birincide ret, ikincide olumlu sonuç çıkmasına rağmen Irak'taki kardeşlerimiz bizim oraya girmemizi istemedikleri için biz Irak'a girmedik. Aksi halde Türkiye de Irak'ta olacaktı. Girmedik çünkü, biz istenmediğimiz yerde olmayız.



Sayın Maliki'nin şunu bilmesi gerekir: Siz bir mezhep kavgası içerisinde eğer Irak'ta böyle çatışma sürecini başlatırsanız buna da bizim sessiz kalmamız mümkün değil. Çünkü, biz sizlerle sınır komşusuyuz, akrabalık ilişkilerimiz var, her gün gidiş gelişlerimiz var, hepsinden öte bizim Irak ile tarihten gelen kültürel bağlarımızın da bir anlamı var. Sizler Irak ile uzaktan yakından ilişkisi olmayan, binlerce, on binlerce kilometre uzaktan gelenlere 'hoş geldiniz' diyeceksiniz, onları evinizde ağırlayacaksınız, onlara yönelik en ufak sesiniz olmayacak, sınır komşu Türkiye'ye karşı, 'Türkiye bizim içişlerimize karışıyor' diyeceksiniz. Bu nasıl siyaset etme, ülke yönetim anlayışı, önce burada söylediklerini kulaklarının duyması lazım. Onun için talihsiz açıklama diyorum.



Bundan sonraki süreci de yine hassasiyetle takip edeceğiz, takip ediyoruz. Irak yönetiminin aynı şekilde mezhep ayrımcılığını bir kenara bırakarak, mezhep çatışmalarını önleyecek, sorumlu bir tutum sergilemesini bekliyoruz. Siz aynı hükümette ortağınız olan diğer siyasi parti veya partilerin, bakanlarınızın evlerinin önüne tank yerleştirirseniz, herhalde kimse size adil başbakan, adil yönetim sergiliyor demez. Bunu ortaya koymak lazım. Bakanlar, kalkıyorlar sabahleyin evin önünde tank var, namluyu eve doğru yöneltmiş, bir başkan bakan, cumhurbaşkanı birinci yardımcı aynı şekilde. Böyle bir saçmalık, yönetim anlayışı olur mu? Bunları maalesef Irak yönetimi sergiledi. Temenni ederiz ki bu yanlışlar bundan sonra olmaz.”



