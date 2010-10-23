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Dünya

MALİKİ: BELGELER SABOTE AMAÇLI BAĞDAT (A.A)

23 Ekim 2010 20:39

-MALİKİ: BELGELER SABOTE AMAÇLI BAĞDAT (A.A) - 23.10.2010 - Irak Başbakanı Nuri El Maliki, WikiLeaks sitesinin Irak'la ilgili olarak yayımladığı belgelerin, yeniden başbakan seçilme umutlarını sabote etme amacı taşıdığını ileri sürdü.  Başbakanlıktan yapılan açıklamada, belgelerin yayınlanma tarihinin, işin içine siyasetin karıştığı yönünde soru işaretleri doğurduğu ve belgelerin, El Maliki görev başındayken Iraklı tutuklulara kötü muamele edildiği yönünde herhangi bir kanıt sunmadığı iddia edildi.  WikiLeaks'in yayınladığı, Irak'ta 1 Ocak 2004-31 Aralık 2009 arasındaki dönemi kapsayan belgelerde, "Iraklı asker ve polislerin Iraklı tutuklulara uyguladığı birçok işkence vakaları bulunduğu, Irak devletinin izin verdiği bu işkenceden ABD'nin haberi olduğu, ancak askerlerine buna müdahale etmemeleri emrini verdiği" iddia ediliyordu.

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