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Dünya

Maliki Amerikan şirketlerini ülkesine davet etti WASHİNGTON (A.A)

13 Aralık 2011 23:23

-Maliki Amerikan şirketlerini ülkesine davet etti WASHİNGTON (A.A) - 13.12.2011 - Irak Başbakanı Nuri El Maliki, savaşlardan büyük zarar gören ülkesinin yeniden inşası için Amerikan şirketlerini Irak'a davet etti. Amerikan Odalar Borsalar Birliğinde bir toplantıya katılan Maliki, terörizmi yenmeyi taahhüt ettikleri gibi şimdi de özel sektörü büyütmeyi taahhüt ettiklerini söyledi.  Irak'ta artık generallere ihtiyaçları olmadığını bildiren Maliki, şu aşamada şirketlerin ve iş dünyasının liderlerinin cephede olması gerektiğini kaydetti. Irak'ın 30 yıldır süren savaşlardan sonra yeniden inşası için dünyanın dört bir yanından şirketlere çalışma fırsatı sağladığını vurgulayan Maliki, ağırlıklı olarak petrole bağımlı Irak ekonomisinin çeşitlendirilmesine yardım için ABD'nin ''en iyi arkadaş'' olduğunu ileri sürdü. Irak'taki Amerikan şirketlerinin sayısını yeterli bulmadıklarını ifade eden Maliki, daha çok ve artan sayıda Amerikan şirketini ülkelerinde görmeyi arzuladıklarını belirtti.

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