Mali'deki AB misyonunun komutasını Almanya devralıyor



AB Eğitim Misyonu'ndaki (EUTM) komuta devri nedeniyle bugün Mali'nin başkenti Bamako'da bir tören düzenlenecek. Törende Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, İspanya Savunma Bakanı Pedro Morenés Eulate ve Avusturya Savunma Bakanı Gerald Klug hazır bulunacak. Alman Tuğgeneral Franz Pfrengle misyonun komutasını İspanyol Tuğgeneral Alfonso García-Vaquero Pradal'dan devralacak.

2012'de düzenlenen bir askeri darbe Mali'yi kargaşaya sürüklemiş, oluşan iktidar boşluğundan yararlanan Tuareg isyancıları ve İslamcı militanlar kuzeyde kontrolü ele geçirmişti. İslamcıların güneye doğru ilerlemesi, Fransa'nın askeri müdahalesiyle durdurulmuştu. Fransa daha sonra sorumluluğu BM ve Mali ordusuna devretmişti.

5 bin 500 asker eğitim gördü

EUTM Mali misyonunda halen 24 farklı Avrupa ülkesinden yaklaşık 600 asker görev yapıyor. Aralarında Sırbistan ve Karadağ'dan askerler de bulunuyor. EUTM Mali'ye Almanya 160 civarında askerle katkıda bulunuyor. Alman askerlerinin sayısının ağustos ayı sonuna kadar 200'e çıkarılması öngörülüyor.

Alman ordusunun verilerine göre, misyonun başkent Bamako yakınlarında bulunan Koulikoro eğitim merkezinde şimdiye kadar 5 bin 500 dolayında Malili askere eğitim verildi. Almanya, Mali ordusuna ayrıca 90'dan fazla araç hibe ederek destek sağladı.