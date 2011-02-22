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Dünya

MALİ'DE STADYUMDA İZDİHAM: 36 ÖLÜ BAMAKO (A.A)

22 Şubat 2011 10:59

-MALİ'DE STADYUMDA İZDİHAM: 36 ÖLÜ BAMAKO (A.A) - 22.02.2011 - Afrika ülkesi Mali'de çıkan izdihamda ilk belirlemelere göre çoğu kadın olmak üzere, 36 kişi öldü, 70 kişi yaralandı. Mali İçişleri ve Sivil Koruma Bakanlığından bir kaynak, AFP'ye yaptığı açıklamada, ülkenin başkenti Bamako'daki Modibo Keita adlı stadyumda toplananların, Mali'nin ünlü imamı Osman Medeni Haydara'nın vaazını dinledikten sonra şifa bulmak amacıyla imama dokunmaya çalışması nedeniyle izdiham yaşandığını belirtti. Bakanlık yetkilisi, "Kadınlar kalabalığın en ön sıralarında yer alıyordu, şifa ve korunmak amacıyla imama dokunmak istiyorlardı ve çoğu izdiham sırasında ya ezildi ya da havasızlıktan boğuldu" dedi.

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