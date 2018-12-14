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Dünya

Mali'de silahlı saldırı: 42 ölü

Deniz Kılınç (DHA) – Mali’nin Menaka bölgesinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda 42 kişi hayatını kaybetti

14 Aralık 2018 19:39

Deniz Kılınç (DHA) – Mali’nin Menaka bölgesinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda 42 kişi hayatını kaybetti.
Yerel medyada yer alan haberlerde silahlı saldırganların, Mali ve Nijerya sınırına yakın Menaka bölgesindeki Tuareg kamplarına saldırdığı ve aralarında çocukların da bulunduğu 42 kişinin hayatını kaybettiği yer aldı.
Menaka bölgesindeki çatışmalar uzun bir süredir devam ederken, düzenlenen saldırılarda bu yıl şu ana kadar 100 kişinin öldüğü belirtildi. Bölge halkı gerçekleştirilen saldırılar sebebiyle Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu’ndan (MINUSMA), olaydan etkilenen kişilere yardım için harekete geçmesi talebinde bulundu.

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