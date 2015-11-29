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Dünya

Mali'de BM üssüne saldırı; 4 ölü 13 yaralı

Geçen hafta başkent Bamako'daki bir otele düzenlenen saldırıda da 19 kişi yaşamını yitirmiş, saldırının ardından iki kişi tutuklanmıştı

29 Kasım 2015 09:47

Mali'nin kuzeyindeki Birleşmiş Milletler üssüne düzenlenen roket saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

Adının açıklanmasını istemeyen bir BMyetkilisi, yaptığı açıklamada saldırganların dün sabah erken saatlerde Kidal bölgesindeki BM Barış Gücü (MINUSMA) üssüne roketli saldırı düzenlediğini söyledi.

Yetkili, saldırıda BM Barış Gücü'nün iki personeliyle iki sivilin öldüğünü, 13 kişinin de yaralandığını kaydetti.   

Yaralananlardan bazılarının durumunun ağır olduğuna işaret eden yetkili, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu sözlerine ekledi. 

Geçen hafta başkent Bamako'daki bir otele düzenlenen saldırıda da 19 kişi yaşamını yitirmiş, saldırının ardından iki kişi tutuklanmıştı.

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