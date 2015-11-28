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Dünya

Mali'de BM üssüne roketli saldırı: 4 ölü, 13 yaralı

Yaralananlardan bazılarının durumunun ağır olduğu belirtildi

28 Kasım 2015 23:55

Mali'nin kuzeyindeki Birleşmiş Milletler (BM) üssüne düzenlenen roket saldırıda 4 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. CNN International'a konuşan Birleşmiş Milletler Sözcüsü Oliver Sagrado, saldırıyı üstlenen kimsenin olmadığını söyledi.

soL Haber Portalı'nın haberine göre, adının açıklanmasını istemeyen bir BM yetkilisi, yaptığı açıklamada saldırganların sabah erken saatlerde Kidal bölgesindeki BM Barış Gücü (MINUSMA) üssüne roketli saldırı düzenlediğini söyledi. Yetkili, saldırıda BM Barış Gücü'nün 2 personeliyle 2 sivilin öldüğünü, 13 kişinin de yaralandığını kaydetti.   

Yaralananlardan bazılarının durumunun ağır olduğuna işaret eden yetkili, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu da belirtti.

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