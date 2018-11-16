Mali yılın bitmesine iki ay kala Diyanet ve Cumhurbaşkanlığı bütçesini neredeyse bitirdi

Ekim ayı sonunda Diyanet 7.7 milyarlık bütçesinin 7 milyarını harcarken Cumhurbaşkanlığı da 845 milyondan 1.5 milyara çıkartılan bütçe ödeneğinin 1.1 milyarını tüketti. Lağvedilen Başbakanlık ise 1.6 milyar olan ödeneğinin tümünü harcadı.

Birgün'den Nurcan Gökdemir'in haberine göre tasarruf açıklamalarının ardından birçok kurumun, mali yılın bitmesine iki ay kala bütçe başlangıç ödeneklerinin tümünü harcaması dikkatleri çekti. Yeni rejimin inşasında önemli rol üstlenen ve son olarak Başkan Ali Erbaş’ın, Kadir Mısırloğlu’nu ziyaretiyle tartışmaların odağına oturan Diyanet İşleri Başkanlığı 2018 yılı bütçe ödeneklerinin sonuna geldiği belirtildi.

7.7 milyarlık bütçe ödeneğinin 7 milyar 92 milyon lirasını harcayan Diyanet’in aylık harcama tutarları dikkate alındığında yılı ödenek almadan tamamlamasının mümkün görünmeyeceği ifade ediliyor. Yıl boyunca aylık harcamaları 619 milyonla 819 milyon lira arasında değişen Diyanet, ekim ayında da 715 milyon lira harcadı.

Ek ödenek de yetmedi

Yıla 845 milyon 365 bin liralık bütçe ile başlayan Cumhurbaşkanlığı’nın ödeneği yıl içinde 1.5 milyar liraya çıktı. On ay içinde bunun 1.1 milyar lirası harcandı. Yıl boyunca en fazla aylık 159 milyon lira harcayan Cumhurbaşkanlığı’nın harcamaları Ekim ayında rekor kırdı. Bir önceki ay harcaması 84.5 milyon lira olan Cumhurbaşkanlığı yaklaşık beş katı artışla ekim ayında 411 milyon lira harcama yaptı.



24 Haziran sonrası lağvedilen Başbakanlığın harcamaları da hız kesmedi. Başbakanlık 1 milyar 610 milyarlık başlangıç ödeneğinin üzerine çıkarak 1 milyar 620 milyon lira harcama yaptı. Yıl içinde ödeneği arttırılarak 1 milyar 852 milyon lira olan Başbakanlık, bu harcama hızını korursa yılı yeni bir ek ödenek almadan tamamlayabilecek.

Örtülü 1.5 milyar

Ekim ayında örtülü ödenekten yılın en yüksek üçüncü harcaması yapıldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, mart ayındaki 209 milyon, Haziran’daki 207 milyonluk harcamadan sonra ekim ayında örtülü ödenekten 204 milyon lira harcadı.



Eylül ayında hız keserek 21 milyon lira harcanan bu kalemden ekim ayında yapılan harcama ile 10 ayın toplamı 1 milyar 512 milyon liraya çıktı.



Büyük bölümü, kamu özel işbirliği projeleri olmak üzere müteahhitlere, Ekim ayında 4.9 milyar lira aktarıldı. Yılın en büyük ödemesinin yapıldığı ekim ayındaki bu aktarma ile müteahhitlere yıl boyunca ödenen tutar 37.3 milyar lira oldu. 14.1 milyar lira ile en yüksek ödeme yol yapımına aktarılırken bunu 12.6 milyar lira ile “diğerleri”, 9.7 milyar lirayla da “hizmet binası yapımı” izledi.