Mali yardımlar konusunda AB'den açıklama

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in Türkiye'ye yönelik AB mali yardımlarının gözden geçirileceği yönündeki açıklamasının ardından AB Komisyonu sözcüsü de bir açıklama yaptı.

AB Komisyonu sözcüsü Margaritis Schinas, Gabriel'in açıklaması ile ilgili soruyu "Bildiğiniz gibi Türkiye'ye yönelik AB mali yardımları ortak çıkarlarla bağlantılı, net bir şekilde tanımlanmış ve tasarlanmış alanlara aktarılmakta ve mali yardımlarla ilgili kararlar üye ülkeler tarafından ortaklaşa verilmektedir" diye yanıtladı.

Schinas, Türkiye'de insan hakları aktivistlerinin tutuklanmasını "alarm verici" bir gelişme olarak nitelendirerek çok sayıda gazeteci, insan hakları aktivisti ve demokratik muhalefet mensubuna yönelik tutuklamalardan kaynaklanan derin endişenin sürdüğünü kaydetti. AB Komisyonu sözcüsü, bu kişilerin en kısa süre içinde serbest bırakılması çağrısı yaptı.

AB Komisyonu, Türkiye ile ilişkilerde yaşanan gerilime paralel olarak mali yardım ödemelerini mümkün olan en düşük seviyeye indirmişti. Bu çerçevede 2014-2020 yılları arası Türkiye için öngörülen toplam 4 milyar 450 milyon eurodan şimdiye kadar sadece 167 milyon 500 bin euroluk ödeme yapıldı. Başlangıçta Türkiye'ye AB kasasından 2016 yılında 630 milyon 800 bin, 2017 yılında ise 636 milyon 400 bin euro ödenmesi öngörülüyordu.

Türkiye'ye mali yardımların hukuki açıdan tamamen kesilebilmesi için ise üyelik müzakerelerinin resmen durdurulması gerekiyor.

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DW/dpa/BK/HS