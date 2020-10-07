Mali ve Orta Afrika’ya asker gönderilmesine ilişkin tezkere TBMM'de kabul edildi

Mali ve Orta Afrika’ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM'de kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu’nda Mali ve Orta Afrika’ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi görüşmeleri düzenlendi. Birleşmiş Milletlerin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlar kapsamında hudut, şümul, miktar ve zamanı hükümetçe takdir ve tespit edilmek üzere, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yurt dışına gönderilmesi konusunda hükâmete verilen izin süresinin 31 Ekim 2020 tarihinden itibaren bir yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi kabul edildi.

Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti tezkeresinde, BM tarafından Türkiye'ye, Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde kurulan Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonlarına katılım davetinde bulunulduğu belirtildi.

Afrika'da bölgesel istikrar ve barış için tehdit oluşturan insani ve siyasi krizlerin çözümüne askeri katkıda bulunulmasının, Türkiye'nin bölgede ve genel olarak Afrika'da izlediği faal dış politikanın doğal uzantısını oluşturacağının değerlendirildiği vurgulanan tezkerede, 2 Ağustos 2016'dan itibaren bu katkının sağlanması için TBMM kararlarıyla gerekli izinlerin verildiği hatırlatıldı.