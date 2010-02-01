'Mali sürdürülebilirlik sorunu yıllarca sürebilir'

T24 - Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Dominique Strauss-Kahn, küresel ekonominin beklenenden hızlı toparlandığını ancak, bu toparlanmanın halen kırılgan olduğunu söyledi. Strauss-Kahn krizin birçok ülkede mali sürdürülebilirlik yarattığını, yüksek miktarda gerçekleştirilen borçlanmalara nedeniyle bu durumun uzun yıllar sürebileceğini söyledi.



Strauss-Kahn, İsrail'in Tel Aviv kenditnede düzenlenen 10'uncu Herzliya Konferansı'nda yaptığı konuşmada, ''İç talep, çoğunlukla gelişmiş ülkelerde halen kamu sektörü teşvikleriyle devam ediyor. Özel talep halen zayıf'' dedi.



Küresel ekonominin, başlıca Asya olmak üzere gelişmekte olan ülkelerle çok hızlı bir büyüme deneyimi yaşadığını, Asya'nın bu büyümeye öncülük ettiğini ifade eden Strauss-Kahn, ''Asya'nın tam düzelmeye yakın olduğu görülüyor. Sorun, ekonomideki farklı hızların üstesinden gelmek ki bu büyük önem vermemiz gereken bir durum'' diye konuştu.



Finansal krizle mücadelede teşvik önlemlerinin çekilmesinde dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulunan Strauss-Kahn, ''Bu önlemleri çok erken çekerseniz, o zaman riskler daha büyük olur. Özel talep, teşvikler çekilmeden önce düzelmeli'' dedi.



Strauss-Kahn, küresel krizin, birçok ülke için mali sürdürülebilirlik sorunu yarattığına, bu sorunun halledilmesinin, kriz sırasında artan borç yükü nedeniyle on yıllar sürebileceğine işaret etti.



Konuşmasında küresel ekonomideki düzelme ve siyasi istikrar arasındaki ilişkiye de değinen Strauss-Kahn, şöyle devam etti:



''Tarih, ekonomik ve finansal güvensizliğin, siyasi istikrara zarar verebilecek ve hatta savaşla sonuçlanabilecek sosyal gerilimleri nasıl ateşlediğinin örnekleriyle dolu. Ekonomiyi rayına oturtmak ve tehditlerin üstesinden gelmek barış koşullarını teşvikte temel rol oynayabilir.''



IMF'nin ekonomide güvenliği güçlendirmeye yardımcı olduğunu belirten Strauss-Kahn, fonun ayrıca, ekonomik şoklar, çatışma ve diğer kırılganlıklardan zarar gören ülkelere yardım etmede yeni yollar araştırdığını bildirdi.